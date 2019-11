Mistrz gry w go przechodzi na emeryturę

Lee Sedol (Lee Se-dol), mistrz gry w go, kończy karierę, ponieważ uważa, że człowiek nie jest w stanie rywalizować z „przeciwnikiem" bazującym na sztucznej inteligencji.

Strategiczna gra w go powstała w Chinach ponad 2500 lat temu i jest uznawana za najstarszą grę planszową na świecie. Lee Sedol uchodzi z kolei za jednego z najwybitniejszych współczesnych graczy w go: może pochwalić się zwycięstwami w 18 międzynarodowych turniejach. Zarazem jest on jedynym człowiekiem, któremu udało się pokonać oprogramowanie AlphaGo opracowane przez należącą do Google'a firmę DeepMind Technologies.

AlphaGo został zaprojektowany do rozgrywania partii go; oprogramowanie wykorzystuje mechanizmy uczenia maszynowego oparte na sieciach neuronowych. Jest to pierwszy system sztucznej inteligencji, któremu udało się osiągnąć poziom mistrza gry w go.

Okazuje się to o wiele trudniejsze niż w przypadku gry w szachy. Przez niemal 20 lat od momentu, gdy skonstruowany przez koncern IBM komputer Deep Blue pokonał szachowego mistrza świata Garri Kasparowa (w 1997 roku), oprogramowanie do gry w go nie było w stanie wygrać nawet z półprofesjonalistami (najlepsze bazujące na sztucznej inteligencji systemy osiągały poziom amatorski). W przypadku konfrontacji z zawodowymi graczami zwyciężały tylko wtedy, gdy otrzymywały handicapy w postaci kilku kamieni.

Oprogramowanie AlphaGo jako pierwsze zdołało pokonać zawodowego gracza. Stało się to w roku 2015, gdy odbył się mecz z Fanem Hui. AlphaGo zwyciężył we wszystkich pięciu rozegranych partiach.

W roku 2016 do rywalizacji z AlphaGo stanął Lee Sedol. Rozgrywka znowu składała się z pięciu partii. Cztery z nich wygrało oprogramowanie, ale jedną – Lee Sedol. Nikomu innemu nie udało się powtórzyć tego osiągnięcia.

Koreańczyk zrezygnował jednak z zawodowej gry w go, ponieważ, jak stwierdził w rozmowie z agencją prasową Yonhap, „nie znajdzie się już nigdy na szczycie, nawet gdy wśród ludzi będzie numerem jeden – istnieje bowiem ktoś, kogo nie może pokonać".

Pomimo zakończenia profesjonalnej kariery Lee Sedol ma w grudniu podjąć walkę z innym systemem AI zaprojektowanym z myślą o grze w go. Będzie nim HanDol – program opracowany przez południowokoreańską korporację NHN Entertainment, który pokonał już pięciu najlepszych graczy go w tym kraju.

fot. Google