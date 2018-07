Mobilne głośniki InLine WOOME 2

W obudowie o wymiarach zaledwie 60x70x190 mm została umieszczona najnowsza technologia oraz 2x 10 watów mocy. Lekka (730 g) forma jest idealnym towarzyszem w podróży i tak mała, że nawet dwa takie urządzenia mogą zmieścić się w jednej torbie. Niezależnie od tego, czy jesteśmy w domu, czy w trasie, wysokiej jakości technologia Bluetooth 4.0 z chipsetem CSR8670 i aptX zapewnia doskonałą jakość dźwięku z wyraźną górą i bogatym basem.

Tym co wyróżnia głośniki Bluetooth High Performance InLine WOOME 2 od innych modeli tego rodzaju, to możliwość sparowania ze sobą i grania dwóch urządzeń równolegle. Oznacza to, że w połączeniu z urządzeniem mobilnym odtwarza muzykę dwukanałowo. Dodatkowo głośniki posiadają cyfrowy procesor dźwięku (CSR 8670) zapewniający zrównoważony dźwięk. Głośniki Bluetooth narażone są na ciężką eksploatację. Przenoszenie z miejsca na miejsce, częste wystawianie na różne warunki pogodowe sprawia, że można je łatwo uszkodzić. Warto więc zadbać o solidną konstrukcję, która ochroni sprzęt przed zalaniem, kurzem i wszelkimi uderzeniami. InLine WOOME 2 jest naprawdę mobilny i mieści się w każdej kieszeni, zachowując przy tym wysoka jakość wykonania. Gwarantuje 4x lepszą wytrzymałość niż przy tańszych produktach.

Głośnik przy odpowiednim podłączeniu pozwala na odbiór Bluetooth na urządzeniach analogowych zachowując najwyższa jakość dźwięku.

Prawdopodobna cena detaliczna: 380 zł brutto.