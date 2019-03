Mobilny bank energii Power Pack Premium Alu

Nowy powerbank od HAMY łączy w sobie kompaktowe rozmiary i elegancką stylistykę. Bez problemu zmieści się do plecaka albo nawet głębszej kieszeni płaszcza. Model Premium Alu stawia na kanciastą i raczej minimalistycznie zaprojektowaną obudowę. Dysponuje pojemnością rzędu 12000 mAh, co pozwoli naładować urządzenie co najmniej trzykrotnie. Wybierać możemy spośród dwóch propozycji kolorystycznych - złotej i antracytowej.

Nacisk na szybkość i wygodę

Jego największą zaletą jest technologia Qualcomm Quick Charge 3.0., pozwalająca na czterokrotnie szybsze ładowanie. Dzięki temu rozwiązaniu telefon, tablet czy jakiekolwiek inne urządzenie można ładować nawet o 38 proc. szybciej od modeli z technologią QC 2.0, dwa razy szybciej od modeli z QC 1.0 i aż czterokrotnie wydajniej od tych ładowanych w tradycyjny sposób. Atestowane ogniwa zapewniają najwyższy standard bezpieczeństwa i najlepszą jakość. Dzięki dwóm portom umożliwia jednoczesne napełnienie baterii dwóch urządzeń przenośnych. Zaś sam rozładowany powerbank, dysponujący akumulatorem litowo-polimerowym, przywraca się do pełnej funkcjonalności za pomocą najprostszej ładowarki USB, przy użyciu kabla micro-USB lub kabla USB typu C. Stylowa aluminiowa obudowa gwarantuje dobre odprowadzanie ciepła.

Poziom wydajności Premium Alu w każdej chwili można sprawdzić na ekranie LED. Wyposażony jest w gniazdo USB-C prądu ładującego i rozładowującego z technologią Power Delivery do maks. 3 A. Producent pomyślał także o trzech rodzajach zabezpieczenia: przeciążeniowym, przed głębokim rozładowaniem i przed zwarciem. Maksymalna moc wyjściowa tego mobilnego banku energii wynosi 18W/3A. Waży 230 g, a jego wymiary to 74 mm x 13,5 mm 117 mm.

Kupimy go za 149 zł i jest objęty dwuletnią gwarancją.