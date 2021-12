Moc obliczeniowa komputera do wynajęcia

Moc obliczeniowa jako waluta

Massive to startup założony m.in. przez Jasona Grada, który jest jednocześnie jego dyrektorem generalnym. Opisuje on nową koncepcję firmy jako coś na kształt Airbnb dla komputerów użytkowników. Wolne moce obliczeniowe sprzętu mają być wynajmowane, a właściciele maszyn w zamian otrzymają np. dostęp do płatnych aplikacji lub treści bez reklam.

Massive ogłosił, że zebrał 11 mln dolarów na rozwój swojego pomysłu. Inwestorami i dobroczyńcami startupu są na razie głównie firmy zajmujące się kryptowalutami, m.in. CoinShares Ventures, BlockTower Capital i Coinbase Ventures. Nic w tym dziwnego – kryptografia to obszar o ogromnym zapotrzebowaniu na moc obliczeniową, a pomysł startupu dokładnie odpowiada profilowi działalności.

Massive ma przed sobą trudne zadanie przekonania użytkowników do wyrażenia zgody na usługę korzystania z wolnej mocy obliczeniowej ich komputerów. Byłby to krok w kierunku bardziej otwartej sieci. Obecnie ok. 50 tysięcy użytkowników komputerów stacjonarnych (tzw. węzłów, jak nazywa je firma) zdecydowało się na tę usługę.

Warunkiem powodzenia projektu jest zdobycie zaufania do Massive jako firmy pośredniczącej w dostarczaniu mocy obliczeniowej firmom, które jej potrzebują i są skłonne za to zapłacić niekonwencjonalną walutą.

Więcej informacji na temat pomysłu można znaleźć tutaj.

fot. AaronJOlson – Pixabay