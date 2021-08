Modemy Samsunga w smartfonach Pixel 6

Pożegnanie z Qualcommem

Agencja Reutera informuje, że Google zdołał nakłonić południowokoreańskiego Samsunga do dostarczenia modemów zgodnych z technologią 5G do smartfonów Pixel 6 i Pixel 6 Pro. W urządzeniach tych znajdzie się także autorski procesor koncernu z Mountain View.

Dotychczas Google polegał na chipach firmy Qualcomm. Będzie ona nadal dostarczać podzespoły do modelu Pixel 5A.

Samsung we własnych flagowcach również używał układów marki Qualcomm – robił to jednak tylko w przypadku telefonów sprzedawanych w USA. Urządzenia wysyłane do Europy i Azji wyposażał z kolei w samodzielnie produkowane modemy z serii Exynos.

Różnice w konstrukcji smartfonów sprzedawanych Amerykanom oraz klientom z innych części świata wynikały z faktu, że Qualcomm miał dotychczas przewagę nad Samsungiem w segmencie modemów 5G – dostarczał układy obsługujące łączność w zakresie fal milimetrowych (o częstotliwościach powyżej 26 GHz), zapewniające najwyższe szybkości transmisji (choć na stosunkowo małych dystansach). Z chipów Qualcomma korzystają wszyscy producenci smartfonów obsługujących łączność na falach milimetrowych – m.in. Apple.

Przedstawiciel Samsunga wyjaśnił, że jego nowe modemy pozwalają transmitować dane w zakresie milimetrowym. Nie wymienił co prawda nazwy konkretnego układu, ale można przypuszczać, że chodzi o model Exynos 5123.

Technologia 5G z wykorzystaniem fal milimetrowych jest często określana mianem „radiowego światłowodu". Osiąga się w jej przypadku prędkości transmisji ok. 4 Gb/s. Zasięg łącza jest jednak mały – nie przekracza 500 metrów.

fot. Samsung