Módl się z Facebookiem

Duchowe wsparcie czy sposób na zarobek?

Posty modlitewne umożliwią członkom grup na Facebooku proszenie o modlitwy i odpowiadanie na te prośby. – W czasie pandemii zauważyliśmy, że wiele społeczności wyznaniowych i duchowych korzysta z naszych usług, aby być ze sobą, a nasza nowa funkcja ma w tym pomóc – mówi rzecznik Facebooka. Narzędzie było testowane przez ponad rok, a następnie bez rozgłosu udostępnione masowo użytkownikom niektórych grup w Stanach Zjednoczonych.

Wiele wątpliwości



Kiedy administrator grupy zdecyduje się na korzystanie z tej funkcji, członkowie po prostu przedstawiają prośby modlitewne w grupę, a chętni użytkownicy klikają przycisk „Módl się", aby powiadomić nadawcę, że ich prośba została spełniona.

Firma nie odpowiedziała na pytanie zadane przez dziennikarzy serwisu Gizmodo, czy dane z tych postów zostaną wykorzystane po to, by kierować do użytkowników profilowane reklamy. Posty modlitewne mają wielu zwolenników, jednak niemało osób podchodzi do tej inicjatywy krytycznie, uważając że to kolejny pomysł giganta na zarabianie.

fot. Souvik Banerjee/Unsplash