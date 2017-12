Monitor Asus ROG SWIFT PG258Q dla graczy

Czas reakcji 24,5-calowego monitora Asus ROG Swift PG258Q wynosi 1 ms, co eliminuje smużenie i rozmycie obiektów w ruchu. Ponadto obraz w urządzeniu pracującym w rozdzielczości Full HD jest odświeżany z częstotliwością 240 Hz, co jest szczególnie przydatne w grach o szybkim tempie. Bezramowa konstrukcja z możliwością konfigurowania efektów oświetleniowych umożliwia stworzenie własnych projekcji świetlnych.

Technologia NVIDIA G-SYNC zapewnia płynność rozgrywki i realistyczne wizualizacje. Ponadto ROG Swift PG258Q ma wyraźnie inspirowane stylem Republic of Gamers elementy konstrukcyjne, dzięki którym widać, że to nie jest zwykły ekran do gier. Uchwyt VESA do montażu na ścianie pozwala zaoszczędzić miejsce na biurku, a ergonomiczna podstawa umożliwia pełną regulację pochylenia, obrotu i wysokości.

Wszyscy ci, którzy do końca grudnia zakupią monitor ROG SWIFT PG258Q otrzymają bezpłatnie słuchawki gamingowe Asus Cerberus.