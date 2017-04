Monitor Iiyama XB2788QS - nie tylko do pracy

Oba monitory poszerzają ofertę ekranów iiyama dedykowanych osobom pracującym z dużą ilością aplikacji. Rozdzielczość WQHD (2560 x 1440) oznacza bowiem, że na ekranie zmieści się prawie 77 proc. więcej informacji, niż w przypadku paneli Full HD. Koniec z zamykaniem Excel'a, żeby sprawdzić pocztę e-mail. Na ekranie wystarczy miejsca dla obu.

Duża powierzchnia robocza poprawia też znacząco jakość pracy grafików czy projektantów CAD. 77 proc. więcej powierzchni roboczej to po prostu mniej przewijania ekranu - czy to w pionie, czy w poziomie.

Matryce w technologii IPS gwarantują nasycone kolory, jasność na poziomie 350 cd/m² i kąty widzenia wynoszące 178 stopni. Dodatkowo przy projektowaniu monitorów zastosowano technologie redukujące emisję niezdrowego, niebieskiego światła (Blue Light Reducer) oraz eliminujące efekt migotanie obrazu (Flicker Free).

Czyni to z obu monitorów propozycję dla osób, pragnących zadbać o zdrowie swoich oczu. Model XB2788QS-B1 posiada dodatkowo regulowaną w pionie stopkę typu HAS, która pozwala na dostosowanie położenia ekranu do najbardziej wygodnej dla oczu wysokości.



I choć nie są to modele z dedykowanej dla graczy serii iiyama G-Master, jeśli zapragniemy odpocząć od pracy, oba panele doskonale sprawdzą się w grach. Wysoka rozdzielczość i duża przekątna ekranu pozwolą na pełne i realistyczne zanurzenie się w świecie gry, a obsługa technologii FreeSync i odświeżanie na poziomie 75Hz zapewnią odpowiednią dynamikę i płynność działania obrazu.

Sugerowane ceny detaliczne:



XB2788QS-B1 - 1 549 PLN

X2788QS-B1 - 1 459 PLN

Specyfikacja techniczna XB2788QS-B1