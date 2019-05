Monitor Samsung CRG9 – gamingowy flagowiec z Dual WQHD

Dual WQHD i HDR 1000

Stworzony z myślą o najbardziej wymagających graczach monitor CRG9 dysponuje 49 calową zakrzywioną matrycą, która odpowiada dwóm 27-calowym wyświetlaczom QHD ustawionym obok siebie. Wykorzystanie technologii HDR1000 pozwala na wyświetlanie obrazu w jasności do 1000 nitów, co w połączeniu z technologią QLED zapewnia pokrycie barw na poziomie DCI-P3 95%‡, co gwarantuje czystsze, jaśniejsze i bardziej realistyczne kolory.

120 Hz i FreeSync 2

Monitor zapewnia także wsparcie dla kart graficznych ze stajni AMD. Technologia FreeSync 2 ogranicza zjawisko rozrywania obrazu (tearingu), zacinania obrazu i pozwala na obsługę treści HDR co zmniejsza latencję. CRG9 wyposażony jest także w technologię LFC (Low Framerate Compensation) poprawiającą płynność animacji. Nie bez znaczenia jest także częstotliwość odświeżania obrazu, którą maksymalnie można ustawić na 120 Hz. W praktyce przekłada się to na minimalne opóźnienie ruchu myszy w stosunku do ruchu kursora, co daje realną przewagę w grach akcji i sprawia, że wrażenia z gry są jeszcze intensywniejsze. Jest to szczególnie istotne w grach typu FPS, wyścigach czy grach sportowych, gdzie mamy do czynienia z szybko poruszającymi się obiektami.

Softwarowe dopalanie

Jak na prawdziwie gamingowy monitor przystało, został on wyposażony w szereg trybów i usprawnień, które mają za zadanie „wycisnąć" z generowanego obrazu jak najwięcej. Dynamiczna optymalizacja kontrastu, czerni, ostrości i kolorów, tryb Low Input Lag zmniejszający opóźnienie obrazu czy Black Equalizer, dopasowujący jasność ekranu do typu gry to tylko kilka przykładów rozwiązań softwarowych poprawiają jakość obrazu.

Przestrzeń w formacie 32:9

Proporcje 32:9 i zakrzywiona matryca dają użytkownikowi bardzo dużą przestrzeń roboczą, którą można zarządzać m.in. dzięki funkcji Picture by Picture, pozwalającej na wyświetlanie treści z dwóch zewnętrznych źródeł i Easy Setting Box, umożliwiającą dostosowywanie powierzchni ekranu i wielkości wyświetlanych okien. Pozwala to przykładowo na komfortowe granie w gry i oglądanie filmów online w tym samym czasie. Na uwagę zasługuje też obrotowy i uchylny stojak z regulacją wysokości, który daje pełną elastyczność jeżeli chodzi o ustawienie monitora.

Monitor jest dostępny w sprzedaży, a jego sugerowana cena to 5999 PLN.