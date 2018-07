Monitor do konsoli – czy taki wybór ma sens?

Fakt 1 - konsolę można dziś podłączyć pod monitor

Przez lata monitor kojarzył się z małą przekątną ekranu, a ktoś, kto kupował konsolę, raczej nastawiał się na rozrywkę z kanapy. Monitory o dużych przekątnych były drogie i dedykowane raczej rozwiązaniom profesjonalnym. Stąd przyjęło się, że konsolę wypada podpiąć pod telewizor, bo ten oferował duży ekran w racjonalnej cenie. Dziś nie wszyscy konsolowi gracze są widzami tradycyjnej telewizji, jak ich dziadkowie czy rodzice. Jest to specyfika pokolenia, które często sięga po usługi VOD i wyświetla na dużym ekranie treści z internetu. Można to robić również na dużym monitorze.

Fakt 2 - monitor do peceta wcale nie musi mieć 24 cali

Taka przekątna jest wciąż najchętniej wybieraną przez osoby, które kupują monitor z myślą o podłączeniu go do komputera. Rynek jednak idzie do przodu i technologia produkcji ekranów LCD ewoluuje. Monitory o dużych przekątnych szybko tanieją i powoli zyskują na popularności wyższe rozdzielczości takie jak QHD czy 4K. Monitor w 2018 roku może mieć równie dobrze 32, a nawet 43 cale; i wcale nie sprawia to, że będzie on telewizorem.

Fakt 3 - uniwersalne rozwiązania wcale nie są złe

W słownych utarczkach pomiędzy graczami konsolowymi a entuzjastami PC bardzo często uwadze obu stron ucieka jeden wątek. Wyobraźmy sobie osobę, która wieczorem siada w salonie przed ekranem telewizora i gra na konsoli, a jednocześnie ma też w domu komputer osobisty - stacjonarny lub laptopa. Takich osób jest dużo. Nie są one entuzjastami i stoją niejako poza konfliktem „twardogłowych" konsolowców z pecetowcami.

Nawet jeśli posiadacz takiego komputera nie wykorzystuje go do grania, to zapewne w takiej czy innej formie zdarza mu się na nim pracować. Ewentualnie surfuje na nim po sieci lub obrabia zdjęcia lub materiały wideo z urlopowego wyjazdu. Można więc założyć, że taka osoba ma też monitor lub potencjalnie mogłaby takiego monitora potrzebować, choćby w charakterze drugiego ekranu do laptopa.

Z tej perspektywy idea dużego, uniwersalnego monitora 4K z HDR, który w tandemie z konsolą mógłby w pełni zastąpić telewizor, dając jednocześnie możliwość komfortowej pracy na komputerze, wydaje się bardzo sensowna.