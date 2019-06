Monitor graficzny BenQ PD2720U

BenQ AQCOLOR i fabryczna kalibracja

Technologia AQCOLOR w połączeniu z matrycą IPS 4K HDR zapewnia 10-bitową precyzję odwzorowania barw ze 100% zgodnością z paletami sRGB, Adobe RGB i Rec. 709 oraz 96% zgodnością z paletą DCI-P3, a także prawidłowe wyświetlanie materiałów wideo przygotowanych w standardzie HDR10 (High Dynamic Range). Każdy monitor ma precyzyjnie fabrycznie skalibrowane parametry Delta-E oraz Gamma - użytkownik otrzymuje raport z indywidualnej kalibracji konkretnego egzemplarza.

Tryby wyświetlania dostosowane do różnych potrzeb

Monitor ma trzy fabrycznie zdefiniowane tryby wyświetlania: CAD/CAM, ANIMACJA (Animation), CIEMNIA (Darkroom). Tryb CIEMNIA zmienia jasność i kontrast wyświetlania tak by ułatwić pracę przy precyzyjnej obróbce zdjęć. Tryb ANIMACJA dostosowuje jasność i kontrast wyświetlania tak by uwypuklić szczegóły w ciemnych partiach obrazu bez utraty szczegółów w światłach. Tryb CAD/CAM zmienia kontrast i poprawia widoczność szczegółów w dokumentacji technicznej tworzonej przez projektantów korzystających z Pro/E, SOLIDWORKS, AutoCAD, CATIA czy innych systemów wspomagania projektowania.

Hotkey Puck G2

Hotkey Puck G2 to nowy szybki przełącznik funkcji monitora. Ma on pięć klawiszy i pokrętło - zaprojektowano go tak by uprościć nawigowanie po ekranowym menu monitora (OSD) oraz szybką zmianę trybu pracy monitora. Trzem klawiszom użytkownik może przypisać funkcje, z których najczęściej korzysta zwiększając efektywność i wygodę pracy.

DualView czyli dwa obrazy na jednym ekranie

Funkcja DualView umożliwia podział ekranu na dwa niezależne okna, w których obrazy wyświetlane są w różnych trybach ustawienia parametrów koloru np. CAD/CAM dla dokumentacji architektonicznej i sRGB dla przestrzennej wizualizacji zaprojektowanego obiektu.

KVM - dwa komputery a jedna mysz i jedna klawiatura

Funkcja KVM (Keyboard Video Mouse) umożliwia sterowanie dwoma komputerami - podłączonymi do jednego monitora - za pomocą tylko jednej klawiatury i jednej myszy. Znakomicie przyspiesza to pracę i oszczędza miejsce na biurku.

Thunderbolt 3 i Daisy-chain - szeregowe połączenie monitorów

BenQ PD2720U ma dwa gniazda USB-C z obsługą Thunderbold 3 umożliwiające jednym kablem dwustronną transmisję danych, sygnałów wideo oraz zasilanie urządzeń do 60W. Thunderbold 3 obsługuje połączenie szeregowe (daisy-chain) pozwalające podłączyć kablem USB-C notebook z monitorem, a następnie również kablem USB-C, monitor z drugim monitorem i cieszyć się wielkim obrazem.

Low Blue Light i Flicker-Free

W trosce o jak najmniejsze męczenie wzroku w monitorze zastosowano niemigoczące podświetlenie ekranu LED (Flicker-Free) oraz ulepszoną technologię ocieplenia obrazu (Low Blue Light). Polega ona na usunięciu z widma światła podświetlającego ekran najbardziej szkodliwej dla oczu niebiesko-fioletowej składowej widma. Rozwiązanie to nie zaburza kolorystyki oglądanego obrazu a znacznie zmniejsza zmęczenie oczu.

Monitor automatyczne dostosowuje jasność wyświetlanego obrazu do zmieniającego się oświetlenia otoczenia.

Regulacja położenia ekranu

Stworzenie komfortowego stanowiska pracy ułatwia duży zakres regulacji położenia ekranu - pochylanie dół/góra 5°/20°, obrót lewo/prawo 20°/20°, regulacja wysokości 150 mm oraz obrót o 90° do pionu (tilt)