Monitory Acer Predator z technologią Quantum Dot

Oba monitory obsługują technologię Quantum Dot, oferując szerszą gamę i odwzorowanie kolorów, większą jasność i nasycenie, a tym samym dużo żywszy obraz. Predator X27 obsługuje 99% przestrzeni barwnej Adobe RGB, natomiast Predator Z271UV pokrywa aż 130% przestrzeni sRGB. Dzięki Quantum Dot, monitory odtwarzają szerszą paletę kolorów w porównaniu ze standardowymi monitorami, zwiększając czystość i poprawność odwzorowania barw.

Predator X27 charakteryzuje się żywym obrazem bez efektu rozmazania w ruchu, dzięki rozdzielczości 4K (3840x2160) i częstotliwości odświeżania 144 Hz, szybkim czasem reakcji 4 ms oraz szczytowej wartości luminacji 1 000 nitów. Wyposażony w technologię Acer HDR Ultra monitor oferuje najlepszą osiągalną jakość kontrastu HDR, dzięki zaawansowanemu mechanizmowi miejscowego przyciemniania LED w 384 indywidualnie sterowanych strefach, które świecą tylko wtedy i w tych miejscach, gdy jest to wymagane. Zapewnia to nie tylko większy i bardziej nasycony gamut kolorów, ale też kilkukrotnie zwiększa zakres luminancji w porównaniu z tradycyjnymi monitorami z technologią dynamic range. Przyciemniając podświetlenie tych części ekranu, które wyświetlają czerń, nadaje jej głębszy i bardziej nasycony odcień, co szczególnie docenią wielbiciele gier rozgrywających się w mrocznej scenerii. Diamentowo cięta metalowa podstawa jest wytrzymała, stabilna i umożliwia ergonomiczną regulację wysokości i nachylenia ekranu.

Acer Predator Z271UV posiada zakrzywiony panel 1800R o rozdzielczości WQHD (2560x1440) 1800R, dzięki któremu każdy punkt ekranu znajduje się w takiej samej odległości od oczu gracza, co poszerza pole widzenia. Oferuje paletę kolorów, która pokrywa 130% przestrzeni barwnej sRGB. Szybki czas reakcji 1ms niemal eliminuje efekt rozmazania i pozwala na przetaktowanie do 165 Hz. Ekran można pochylić w zakresie od -5 do 25 stopni, obrócić w zakresie +/- 30 stopni, natomiast maksymalna regulacja wysokości wynosi 12 cm. Porty łączności obejmują DisplayPort, HDMI, wyjście audio, oraz 4 x USB 3.0. Dwa 7-watowe głośniki emitują wysokiej jakości dynamiczny dźwięk dzięki technologii Acer TrueHarmony.

Płynna praca, intuicyjne śledzenie oczu

Oprócz technologii Quantum Dot, oba monitory wyposażone są w NVIDIA G-SYNC, która eliminuje usterki obrazu oraz NVIDIA ULMB zapewniającą ostry i realistyczny obraz. Zintegrowana technologia śledzenia oczu Tobii ma na celu wspomagać tradycyjne akcesoria do gry. Kamera automatycznie obraca się, gdy gracz koncentruje wzrok na krawędzi ekranu. Połączenie technologii śledzenia oczu z myszką i klawiaturą lub gamepadem sprawia, że gra jest jeszcze bardziej wciągająca i jeszcze bardziej realistycznie odwzorowuje sytuacje z życia, takie jak ukrywanie się czy celowanie do przeciwnika. W chwili obecnej na rynku jest 100 gier obsługujących śledzenie oczu.

Nowe monitory zapewniają szeroki kąt patrzenia do 178 stopni w poziomie i pionie. Komfort użytkownika zwiększają technologie Acer VisionCare, Flickerless, BluelightShield, ComfyView oraz technologia przyciemniania obrazu, które redukują obciążenie wzroku podczas długich sesji gry.

Predator GameView umożliwia użytkownikom precyzyjną regulację kolorów, ustawień celownika oraz poziomów czerni. Ustawienia indywidualne można zachować w trzech profilach: dla gier akcji, wyścigowych i sportowych, oraz przełączać w dowolnej chwili podczas gry.