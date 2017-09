Monitory NEC w wersji Color Preset

Pasjonaci fotografii i grafiki cyfrowej mają obecnie możliwość pracy w kontrolowanych warunkach cyfrowej reprodukcji koloru bez konieczności zakupu profesjonalnego monitora graficznego. Color Preset to monitory dające użytkownikowi o wiele większe pole do popisu podczas korekcji barwy. Nie zastąpią one profesjonalnych monitorów graficznych, ale są rozsądnym cenowo rozwiązaniem dla hobbystów cyfrowej obróbki obrazu.

Wszystkie monitory z linii Color Preset zostaną odpowiednio wygrzane oraz skalibrowane przez specjalistę NEC Display Solutions do następujących parametrów:

- Jasność bieli 120cd/m2

- Błąd oddawania barwy nie większy niż deltaE 2

- Skorelowana temperatura barwowa zgodna ze standardowym illuminantem D65

- Krzywa półtonalna, gamma 2.2

- Dodatkowo monitory NEC MultiSync Color Preset posiadają 5 lat gwarancji.

Monitory są dostępne w sklepach graficznych w całym kraju.