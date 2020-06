Monitory gamingowe Philips MMD robią wrażenie

Nowa prezentacja

Wczoraj (25 czerwca) Philips zaprezentował dwa nowe modele monitorów, skierowane do pasjonatów gier. Ich przeznaczenie jest różne: jeden ma służyć przede wszystkim miłośnikom e-sportu, drugi został przygotowany pod konsole. Oba jednak są dużymi monitorami, które radzą sobie z przetwarzaniem obrazu szybko i płynnie.

Dla e-graczy

Momentum 278M1R to pierwszy model przygotowany przez Philipsa specjalnie do grania w gry z sekcji e-sport. Monitor charakteryzuje się panelem HDR Ready z czasem reakcji 1 ms. Ekran 4K ma częstotliwość odświeżania na poziomie 60 Hz. Przekątna monitora to 27 cali.

Sprzęt można optymalnie dostosować do swoich potrzeb dzięki podstawce o wysokości 13 cm oraz ruchomemu panelowi z kątem nachylenia od -5 do 20 stopni i obrotem w zakresie ok. 30 stopni.

Monitor wyposażono w podświetlenie Ambiglow, rozmieszczone w czterech punktach. Porty HDMI w 278M1R to 2 x 2.0, a dźwięk można przesyłać strumieniowo przez głośniki DTS Sound (5 W x 2).

Kolos do konsol

Philips Momentum 5581RY to monitor przygotowany specjalnie dla graczy konsolowych. Ma 55 cali i matową matrycę 4K UHD, trzypunktowe podświetlenie Ambiglow i rozdzielczość 3840x2160 z obsługą portu DisplayHDR 1000.

Dynamiczna częstotliwość odświeżania waha się między 60 a 120 Hz, a czas reakcji to 4 ms. W przypadku wejścia HDMI opóźnienie wynosi 2,5 ms, a przez DisplayPort – 1,5 ms.

Według zapewnień producenta różnica pomiędzy grą na telewizorze a grą na Momentum 5581RY jest bardzo odczuwalna ze względu na szybkość nowego monitora. Jest on pozbawiony modułu z programami telewizyjnymi i aplikacji typu Netflix – służyć ma typowo do gry na konsoli.

W monitor wbudowano kilka opcji, m.in. tryby HDR – do gier, filmów i spersonalizowany. Choć to pozycja dla fanów konsoli, pozbawiona wspomnianych funkcji, to po podłączeniu przez kabel na urządzeniu można także obejrzeć film. Kontrast statyczny na poziomie 4000:1 ma spełnić oczekiwania kinomanów.

Do sprzętu można podłączyć także PC.

W monitor wbudowano też soundbar, dostrojony specjalnie do udźwiękowienia w grach, co według producenta ma zapewnić studyjną wręcz jakość dźwięku. Zestaw głośników o łącznej mocy 40 W i paśmie przenoszenia od 50 Hz do 20 kHz oraz obsługa DTS Sound łącznie z trybami dostrajania do danej kategorii gry (np. RPG czy wyścigi) mają sprawić, że odbiorcy muzyki z tego monitora będą doświadczać takich wrażeń, jakie były w zamyśle twórców gry.

Oba monitory mają trafić do sprzedaży z końcem czerwca br. Ich ceny wyniosą ok. 1000 i 400 euro za 55 i 27 cali.

fot. Philips