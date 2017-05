Moto C i Moto C Plus – dwa niedrogie smartfony

Oba urządzenia posiadają 5-calowe ekrany, jednak różni je rozdzielczość: w modelu C jest to 480 x 854 pikseli, a w C Plus 1280 x 720 pikseli. Wydajność Moto C powierzono układowi MediaTek MT6737M (4 x ARM Cortex-A53 1,1 GHz), a Moto C Plus MediaTek MT6737 (4 x ARM Cortex-A53 1,3 GHz). Słabszy model występuje tylko w jednej wersji - 1 GB RAM, ale mocniejszy można zamówić również w edycji z 2 GB RAMu.

Urządzenia wyposażone są w 5-megapikselowe aparaty główne i 2-megapikselowe kamerki do selfie. Niewątpliwą zaletą modelu z "plusem" jest pojemność baterii, która wynosi aż 4000 mAh, co przy tych podzespołach jest gwarantem bardzo długiego czasu pracy na jednym ładowaniu.

Moto C została wyceniona na 99 euro (w przeliczeniu około 420 złotych), a Moto C Plus na 119 euro (około 500 złotych). Na razie nie wiadomo kiedy urządzenia zadebiutują w Polsce.