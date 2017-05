Motorola Moto G Plus oficjalnie w Polsce

Marka Motorola zniknęła z polskiego rynku pod koniec 2015 roku, chwilę po tym, kiedy produkcją smartfonów z "M" na obudowie zajęło się Lenovo. Podobnie jak w przypadku Nokii, był to koniec pewnej epoki. Chińczycy uznali jednak, że był to błąd i oficjalnie przywracają Motorolę do życia.

Pierwszym modelem nowej Motoroli jest Moto G5, wraz z większym Moto G5 Plus. Te smartfony właśnie weszły na polski rynek. G5 bazuje na 5-calowym ekranie IPS Full HD, a G5 Plus na 5,2-calowym panelu o takich samych parametrach.

Moto G piątej generacji zostały wyposażone 8-rdzeniowe procesory Qualcomm® Snapdragon, 2/3GB pamięci RAM oraz wbudowana pamięć do 32 GB z opcją rozszerzenia o 128 GB poprzez kartę pamięci. Jest też złącze mini-jack, obsługa dwuzakresowego Wi-Fi 802.11 a/b/g/n (2.4 + 5 GHz), Bluetooth 4.2 oraz 4G LTE. Dzięki slotowi na dwie karty SIM, Moto G piątej generacji może dzielić funkcje telefonu służbowego i prywatnego, a model Moto G Plus z technologią NFC zastąpi portfel podczas zakupów w galerii handlowej.

Motorola kontynuuje tradycję umieszczania w swoich smartfonach niemal czystego systemu operacyjnego Android, tutaj w wersji 7.0 Nougat, dodając od siebie kilka funkcji Moto.

W smartfonach Moto G piątej generacji znalazły się także ulepszone aparaty. Obydwa modele zostały wyposażone w szerokokątne, przednie obiektywy o rozdzielczości 5MP, pozwalające wykonywać grupowe selfie. Nowa Moto G została wyposażona w aparat główny z matrycą 13 MP z funkcją detekcji fazy PDAF, 8-krotnym zoom cyfrowym i lampą doświetlającą LED, a model Moto G5 Plus w 12MP z wartością przysłony f/1.7, dużym rozmiarem piksela i podwójną diodą doświetlającą LED.

Ceny i dostępność:

Smartfony Motorola Moto G5 oraz Moto G5 Plus będą dostępne od maja 2017 roku w sklepach stacjonarnych i internetowych. Motorola Moto G5 z 2GB RAM będzie dostępna w cenie: 899 zł, w wersji z 3GB w cenie 949 zł. Motorola Moto G5 Plus będzie dostępna w cenie 1299 zł.