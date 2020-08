Motorola Razr 2 zadebiutuje 9 września

Koncern apeluje do mediów, by 9 września „zarezerwowały sobie czas".

W zeszłym roku Motorola zdecydowała się odświeżyć serię Razr, w formie składanego smartfona, w interesujący sposób nawiązującego do klasycznego modelu z klapką sprzed lat. Nie spotkał się on ze zbyt pozytywnym odbiorem, tym niemniej na tle konkurentów wyróżniał się niższą jak na tego typu gadżet cen (co wciąż oznaczało wydatek rzędu 7 tysięcy zł).

Drugie podejście

Niezrażona umiarkowanym sukcesem firma planuje w najbliższym czasie zaprezentować model Razr 2 5G. Firma nie zdradziła jeszcze szczegółów dotyczących urządzenia, doczekamy się ich najprawdopodobniej dopiero na konferencji online, która odbędzie się 9 września. Zapowiedzi towarzyszą jednak pierwsze przecieki.

Prawdopodobnie telefon będzie mieć 6,2-calowy wyświetlacz główny. W środku znajdziemy procesor Snapdragon 765G oraz 256 GB pamięci na pliki użytkownika. Do tego będą 2 aparaty, główny o rozdzielczości 48 Mpix, a także 20-megapikselowa kamerka przednia. Tak więc i tym razem nie będzie to raczej topowy pod względem wydajności model.

Prawdopodobnie telefon obsłuży też dwie karty SIM (druga to eSIM). Ceny gadżetu nie ujawniono.

fot. Motorola (na zdjęciu poprzedni Razr)