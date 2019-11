Motorola Razr 2019 na oficjalnej prezentacji

Nie tak dawno publikowaliśmy zdjęcia Motoroli Razr 2019, które przedpremierowo wyciekły do sieci. Wczoraj (13 listopada) odbyła się natomiast oficjalna prezentacja długo wyczekiwanego smartfona. Tak jak zapowiadano, jest to odświeżony, dostosowany do bieżących standardów model legendarnej Motoroli Razr.

O najnowszej Motoroli wiemy przede wszystkim to, że wyposażona jest w składany wyświetlacz Cinemavision wykonany w technologii OLED. Po złożeniu widzimy zewnętrzny wyświetlacz – OLED o rozdzielczości 800x600 pikseli. Umożliwi on wykonywanie autoportretów, podgląd godziny i dzwonienie. Aparaty to podstawowy o rozdzielczości 16 MP i dodatkowy 5 MP; nie są wspierane przez optyczną stabilizację obrazu.

Po rozłożeniu smartfona wszelkie dane z zewnętrznego wyświetlacza automatycznie przeniosą się na główny panel. Wymiary złożonego telefonu to 72x94x14 mm, a po rozłożeniu – 72x172 mm przy grubości obudowy 6,9 mm. Obsługiwany przez Snapdragon 710 smartfon posiada 6 GB RAM i 128 GB pamięci dodatkowej, a zasilany jest przez baterię o pojemności 2510 mAh z opcją szybkiego ładowania.

Już niebawem Motorola Razr 2019 pojawi się w sprzedaży w Stanach Zjednoczonych i Europie.

fot. Motorola