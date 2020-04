Motorola Razr doczeka się nowego wariantu kolorystycznego

Motorola nie poddaje się pomimo słabego startu.

Pierwsze podejście Motoroli do składanych smartfonów nie było zdaniem recenzentów zbyt udane. Narzekano zwłaszcza na kiepski aparat fotograficzny oraz niską żywotność baterii.

Nowy kolor

Pomimo tego producent zdecydował się wprowadzić nowy wariant kolorystyczny. Do różowego złota dołączy teraz wersja czarno-złota. Obecnie jest to model dostępny wyłącznie w amerykańskiej sieci telekomunikacyjnej Verizon i wyceniono go na 1500 dolarów. Szkoda, że nowa obudowa to jedyna zapowiedziana przez producenta zmiana...

fot. Motorola