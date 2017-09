Motorola Solutions - nowe technologie dla służb bezpieczeństwa publicznego

"Polski zespół odgrywa kluczową rolę w procesie tworzenia nowych koncepcji technologicznych oraz dostarczania gotowych rozwiązań dla sektora bezpieczeństwa publicznego" - powiedział Jacek Drabik, Country Manager, Motorola Solutions Polska.

Motorola Solutions pracuje nad nowymi sposobami wykorzystania wirtualnej rzeczywistości mieszanej (mixed reality) dla Dyspozytorów Straży Pożarnej oraz technologię Połączonego Funkcjonariusza Policji, uzupełnioną o sztuczną inteligencję.

Obecnie zaobserwować można szybkie zmiany w sposobie funkcjonowania służb bezpieczeństwa publicznego - służby nie tylko reagują w razie incydentów, ale także potrafią je przewidywać, ograniczać i im zapobiegać. Kluczowy udział w tych procesach mają nowoczesne technologie, na które składają się specjalne narzędzia do zarządzania danymi w dowolnym miejscu i czasie. Motorola podchodzi do innowacji na trzy różne sposoby: poprzez badania i rozwój nowych technologii w regionalnych centrach innowacji, inwestycje i współpracę swojej grupy kapitałowej ze startupami oraz wspierając środowiska przedsiębiorczości w swoich Centrach Badawczo-Rozwojowych, takie jak to w Krakowie.

"Sieci szerokopasmowe stają się coraz bardziej dostępne, a technologia nieustannie się rozwija. Dzięki temu jesteśmy w stanie zapewniać służbom bezpieczeństwa publicznego rozwiązania umożliwiające porozumiewanie się i współpracę na niedostępnym do tej pory poziomie" - powiedział Eduardo Conrado, wiceprezes ds. Strategii i Innowacji, Motorola Solutions. "Wraz z szybkim rozwojem technologii takich jak sztuczna inteligencja, inwestujemy w badania i rozwój - przykładem jest tutaj nasz ośrodek sztucznej inteligencji w Izraelu. Pozwala nam to dostarczać klientom narzędzia, dzięki którym są bezpieczniejsi i bardziej wydajni".

Koncepcja wirtualnej rzeczywistości mieszanej dla Dyspozytorów Straży Pożarnej to technologia, która pozwala na automatyczne rejestrowanie i przekazywanie danych z miejsc akcji oddziałów straży pożarnej, takich jak pożary czy wypadki, a następnie wyświetlanie ich w centrach dyspozytorskich. Prezentowanie przekazywanych danych w formacie mieszanej rzeczywistości wirtualnej pozwala dyspozytorom lepiej orientować się w pracy zespołów ratowniczych, usprawniać procesy decyzyjne i skuteczniej koordynować akcje ratownicze.

Koncepcja Wirtualnej Rzeczywistości Mieszanej dla Dyspozytorów Straży Pożarnej obejmuje:

· Sensory i urządzenia noszone na ciele przez strażaków, automatycznie nagrywające i udostępniające w sposób bezpieczny dane, takie jak informacje o dostępnym poziomie tlenu, wskaźnikach biometrycznych (pulsie i oddechu), temperaturze otoczenia oraz obraz z kamery z perspektywy pierwszej osoby,

· Umieszczane na pojazdach kamery o kącie widzenia 360 stopni, przekazujące obraz z różnych ujęć z miejsc interwencji. Urządzenia mogą być montowane także na radiowozach oraz na dronach,

· Noszony na głowie zestaw, który umożliwia dyspozytorowi podgląd i interakcję z trójwymiarowym hologramem miejsca zdarzenia, na którym wyświetlane są lokalizacje strażaków, miejsca zagrożenia i inne ważne informacje,

· Zestaw Microsoft HoloLens - inteligentnych okularów z wbudowanym komputerem holograficznym. Urządzenie pozwala na wyświetlanie cyfrowych danych i interakcję z hologramami w otaczającym środowisku.

Motorola zaprezentowała także na swoje 25-lecie w Polsce Połączonego Funkcjonariusza Policji. Technologia obejmuje zaawansowane i innowacyjne narzędzia, takie kamery noszone na ciele, ręczne terminale LTE, czujniki lokalizacji oraz sprzętu, jak również technologie biometryczne i rozwiązania do współpracy. Umożliwia zapewnienie stałej łączności między policjantami pracującymi w terenie a centrami dyspozytorskimi i w konsekwencji podniesienie poziomu bezpieczeństwa i skuteczności funkcjonariuszy.

Częścią koncepcji jest także technologia Wirtualnego Partnera, na którą składają się narzędzia do przetwarzania i analizy mobilnych danych oraz wirtualny asystent głosowy, który słucha i odpowiada na mowę funkcjonariuszy pełniących służbę w terenie.