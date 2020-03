Motorola już wkrótce zaprezentuje nowego flagowca

W weekend w sieci pojawiły się przecieki wskazujące na to, że Motorola pracuje nad nowym flagowym smartfonem. Będzie to jednocześnie powrót firmy do produkcji urządzeń z wyższego przedziału cenowego. Telefon możemy już obejrzeć na pierwszych renderach, poznaliśmy też jego prawdopodobną specyfikację.

Urządzenie ma nazywać się Edge+ i ma być bezramkowcem z zakrzywionym ekranem oraz trzema obiektywami. Według dostępnych informacji ekran ma mieć przekątną 6,67 cali i odświeżanie na poziomie 90 Hz. Telefon napędzany będzie 8-rdzeniowym procesorem Snapdragon 865 oraz układem graficznym Adreno 650. Na pokładzie znajdzie się też 8 GB RAM-u oraz co najmniej 18 GB pamięci na pliki.

Szczegółowa specyfikacja aparatu nie jest jeszcze znana. Wiadomo jednak, że telefon będzie zgodny ze standardem 5G i wyposażony w czytnik linii papilarnych. Długą pracę na jednym ładowaniu ma zapewnić bateria o pojemności 5170 mAh. Więcej szczegółów dotyczących smartfona poznamy w momencie jego oficjalnej zapowiedzi. Ta powinna nastąpić już wkrótce.

fot. Motorola