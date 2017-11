Motorola moto x4 debiutuje w Polsce

Obudowa moto x4 została wykonana ze szkła i anodowanego aluminium. Ekran pokryty został szkłem Corning Gorilla, który zwiększa odporność na zarysowania. Certyfikat IP68 gwarantuje odporność na kurz, przypadkowe zalanie, zachlapanie, a nawet krótką kąpiel. Telefon wyposażono też w wydajną baterię 3000 mAh, która pozwoli na cały dzień intensywnego działania. Dołączona do zestawu ładowarka TurboPower w zaledwie 15 minut dostarczy energii na 6 kolejnych godzin.

Połączenie dwóch aparatów 12 MP i 8 MP w tylnej kamerze z zaawansowanym oprogramowaniem i technologią Autofocus Pixel, pozwala tworzyć profesjonalne zdjęcia, a przedni aparat 16 MP z adaptacyjnym trybem słabego oświetlenia i nową funkcją Panoramicznego Selfie umożliwia robienie autoportretów na zupełnie nowy sposób.

Dwa aparaty to podwójna ostrość zdjęć. Można do nich dodać także efekt rozmycia tła lub pierwszego planu, a także uchwycić prawdziwą głębię ostrości. Bogate oprogramowanie, w tym Tryb Profesjonalny, pozwalają na selektywne ustawienie wybranych parametrów np. balansu bieli, czasu otwarcia migawki, czułości ISO, kompensacji ekspozycji i ostrości.

Ale aparat w moto x4 to nie tylko dobre zdjęcia. Dzięki inteligentnej funkcji wykrywania punktów orientacyjnych, aparat pełni także funkcję okna na świat i umożliwia zarówno skanowanie wizytówek, jak i animowanie selfie przy użyciu Filtrów Twarzy.

5,2-calowy ekran Full HD wykonany w technice IPS o szerokich kątach widzenia i dużym zagęszczeniu pikseli na poziomie 424 PPI oferuje obraz, któremu towarzyszy dźwięk pochodzący aż z 4 różnych źródeł. Z kolei możliwości multimedialne to zasługa 8-rdzeniowego procesora Qualcomm Snapdragon 630 2.2 GHz z układem graficznym Adreno 508 GPU 650 MHz oraz 3GB pamięci operacyjnej RAM.

W moto x4 można włączyć aparat dwukrotnym obrotem nadgarstka lub uruchomić latarkę potrząsając dłonią w geście „siekania". Z kolei Wyświetlacz Moto zapewnia łatwy dostęp do wiadomości. Nie trzeba odblokowywać ekranu, by być na bieżąco i szybko przeglądać powiadomienia.

Moto Key to z kolei nowe rozwiązanie, pozwalające na jeszcze wyższą ochronę podczas korzystania z sieci poprzez zapisywanie haseł do stron internetowych przy wykorzystaniu czytnika linii papilarnych. Skaner linii nie tylko umożliwia korzystanie z funkcji Moto Key, ale też pozwala odblokować komputer, smartfon, dokonać autoryzacji płatności czy zalogować się do wybranych aplikacji i witryn internetowych także na komputerze czy tablecie.

W nowej Motoroli czytnik może też zastąpić przyciski ekranowe i służyć do nawigacji. Wystarczy przesunąć palec w lewo, aby wrócić do ostatniego ekranu, w prawo - by uzyskać dostęp do ostatnio otwieranych aplikacji, nacisnąć aby przejść do strony głównej lub przytrzymać chwilę dłużej w celu zablokowania ekranu.

Smartfon moto x4 jest dostępny w dwóch stylowych kolorach Super Black i Sterling Blue w cenie 1799 zł.