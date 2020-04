Motorola oficjalnie zapowiedziała Edge oraz Edge+

O nowych telefonach Motoroli spekulowano już od jakiegoś czasu.

Firma wreszcie zdecydowała się zapowiedzieć premierę smartfonów Edge i Edge+. Oba modele są jednocześnie powrotem firmy do wysokobudżetowych modeli, co widać zarówno w cenie, jak i specyfikacji urządzeń.

Edge+

Na pokładzie droższego modelu znajdzie się procesor Snapdragon 865 z modułem 5G. Telefon będzie też wyposażony w aż 12 GB pamięci RAM oraz 256 GB miejsca na pliki użytkownika. Ekran wykonano w technologii OLED – przy rozdzielczości Full HD+ (w proporcjach 2:1) będzie on mieć przekątną 6,7 cala. Wyświetlacz charakteryzują ponadto zakrzywione boki. Wymiary urządzenia to 161,1x71,4x9,6 mm, a masa wyniesie 203 gramy.

Telefon ma akumulator o pojemności 5000 mAh, prędkość ładowania to 18 W. Wygląda więc na to, że obsługa szybkiego ładowania nie będzie najmocniejszą cechą tego modelu, co przy dość sporej pojemności akumulatora może się okazać nieco uciążliwe. Zwolenników minijacka ucieszy natomiast fakt, że Edge i Edge+ to jedne z ostatnich flagowców zawierających gniazdo audio.

Istotnym atutem smartfona ma być tylny aparat wyposażony w aż 4 obiektywy. Główny sensor to obiektyw szerokokątny 108 Mpx, a pozostałe to sensor 16 Mpx z trybem Maco Vision, teleobiektyw 8 Mpx oraz sensor głębi ToF. Kamerka do selfie ma natomiast aż 25 Mpx.

Bez plusa

Tańsza wersja smartfona została nieco okrojona, ale specyfikacja i tak prezentuje się dość okazale. Na pokładzie znajdziemy Snapdragona 765 z obsługą sieci 5G, 6 GB pamięci RAM, 128 GB miejsca na pliki użytkownika. Ekran ma identyczne parametry i przekątną jak wersja z plusem, jednak rozmiar akumulatora zredukowano do 4500 mAh. Prędkość ładowania to maks. 15 W.

Układ aparatu jest podobny jak w droższym modelu. Jedyna różnica to czułość głównego obiektywu, którą tu zredukowano do 64 Mpx. Kamerka selfie pozostała bez zmian.

Ceny smartfonów

Powrót do flagowców sugerują też ceny obu urządzeń. Edge+ wyceniono na 1199 euro (ok. 5200 zł), a Edge na 599 euro – tu ujawniono już oficjalną polską cenę, która po doliczeniu podatków wyniesie 2999 zł.

Tańszy model zadebiutuje w Polsce w maju, data rozpoczęcia sprzedaży Edge+ nie jest jeszcze przesądzona.

