Motorola one vision - smartfon z "nocnym" aparatem

Motorola one vision ma najbardziej zaawansowany w historii marki system aparatów fotograficznych

obejmujący podwójny aparat tylny z sensorem 48 MP i 5 MP do głębi, technologię Quad Pixel i sztuczną

inteligencję. Motorola one vision oferuje technologię Quad Pixel. Łącząc cztery piksele w jeden piksel o rozmiarze 1,6 μm, matryca o rozdzielczości 48 MP ma czterokrotnie większą światłoczułość. W ten sposób użytkownik uzyska zdjęcia o rozdzielczości 12 MP, większej jasności i zmniejszonym poziomie zakłóceń.

Matryca aparatu tylnego z sensorem 48 megapikseli została wzbogacona o optyczną stabilizację obrazu (OIS) oraz nowy tryb nocnych zdjęć (Night Vision). Aparat przedni motoroli one vision o rozdzielczości 25 MP.

Telefon został wyposażony w wyświetlacz 21:9 CinemaVision 6,3" Full HD+. Motorola one vision ma 128 GB pamięci, 4GB pamięci RAM i procesor Samsung Exynos 9609.

Dzięki partnerstwu z Google Motorola będzie oferować comiesięczne aktualizacje zabezpieczeń przez

trzy lata, a także aktualny system operacyjny i interfejs w ramach programu Android One.

Telefon ma baterię o pojemności 3500 mAh.

Cena - 1299 zł