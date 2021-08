Motorola pokazuje smartfon moto g60s

Niewiele potrzebuje

Motorola zaprezentowała moto g60s. Smartfon wyróżnia się głównie za sprawą bardzo szybkiego ładowania. Akumulator ma pojemność 5000 mAh, a 12 minut ładowania zapewnia według deklaracji producenta nawet 12 godzin pracy.

Telefon ma ekran typu Max Vision FHD+ o przekątnej 6,8 cala i częstotliwości odświeżania 120 Hz. Producent deklaruje też, że w świetle słonecznym obraz jest o 25% jaśniejszy. Moto g60s pracuje pod kontrolą procesora MediaTek Helio G95, który jest o 8% szybszy od układu poprzedniej generacji. Towarzyszy mu 6 GB pamięci RAM i 128 GB wbudowanej pamięci (można ją poszerzyć do 1 TB za pomocą karty pamięci).

Kręć z obu stron

Główna matryca wbudowanego aparatu ma rozdzielczość 64 Mpix i jest zgodna z technologią Quad Pixel, przydatną zwłaszcza w przypadku słabego oświetlenia. Telefon ma też czujnik głębi, a dodatkowo obsługuje tryb Dual Capture, pozwalający rejestrować obraz jednocześnie za pomocą głównego aparatu oraz kamerki selfie.

Firma chwali się też autorskim pakietem narzędzi Moto My UX, czyli nakładką na Androida, której towarzyszą aplikacje do obsługi muzyki, wideo oraz gier na Androida 11. Sprzedaż smartfonu ruszy 25 sierpnia; jego sugerowana cena wynosi ok. 1200 zł.

fot. Motorola