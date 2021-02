Motorola zapowiedziała smartfony g10 i g30

Ten z czterema aparatami

Cechą charakterystyczną moto g30 i g10 jest poczwórny aparat. W przypadku droższego g30 każdy obiektyw ma rozdzielczość 64 Mpix, a system Quad Pixel zapewnia większą czułość przy gorszym oświetleniu. Obiekty ultraszerokokątny oferuje pole widzenia na poziomie 118 stopni. Kamerka selfie na froncie ma z kolei 13 Mpix.

Wyświetlacz o przekątnej 6,5 cala zapewnia częstotliwość odświeżania na poziomie 90 Hz. Sprzęt wyposażono też w procesor Snapdragon 662 Mobile Platform, 6 GB RAM-u oraz 128 GB wbudowanej pamięci z opcją poszerzenia jej o dodatkowe 512 GB za pomocą karty micro SD. Bateria ma pojemność 5000 mAh, a technologia Turbo Power pozwala w 20 minut podładować telefon do takiego poziomu, by pracował 12 godzin.

Smartfon trafi do sprzedaży w przyszłym tygodniu i będzie kosztował 900 złotych. Jak na oferowane podzespoły, wydaje się to bardzo atrakcyjną ceną. Producent zapewnia też, że jednocześnie ze sklepową premierą, w sieci Plus pojawi się możliwość zakupu w abonamencie wersji z 4 GB RAM-u i 128 GB pamięci.

Ten jeszcze tańszy

Cztery aparaty o nieco niższej rozdzielczości, wynoszącej 48 Mpix, pojawią się też w tańszym modelu moto g10. Również tańszy model obsługuje technologię Quad Pixel. Ekran ma tę samą przekątną, co w droższym modelu. Bateria ma pojemność 5000 mAh. Wyrazem kompromisu jest za to słabszy procesor (Snapdragon 460), 4 GB RAM-u oraz 64 GB wbudowanej pamięci, również z możliwością poszerzenia kartą 512 GB.

Moto g10 wyceniono na 700 złotych. Telefon trafi też do sprzedaży w sieci Play.

fot. Motorola