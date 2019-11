Motorola złożyła do biura patentowego projekt telefonu

Dopiero debiutowała Motorola RAZR, a już możemy zobaczyć pierwsze doniesienia o funkcjach w Motoroli RAZR 2. Producent planuje ponoć wprowadzenie dotykowej obudowy do następcy niedawno wydanej Motoroli RAZR. Nowy patent złożony w Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (World Intellectual Property Organization) oraz Urzędzie Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych (United States Patent and Trademark Office) na składane urządzenie obejmuje nie tylko analogiczny do najnowszego modelu składany ekran, ale także czujniki dotykowe rozmieszczone po bokach obudowy.

Jak donosi Let'sGoDigital, boczny panel dotykowy ma być zgodnie z patentem wyposażony w pola zdolne do rozróżniania 20 różnych gestów, które mogłyby działać zarówno przy rozłożonym, jak i złożonym telefonie. 13 funkcji dostępnych byłoby wyłącznie przy rozłożonym wyświetlaczu, a 7 gdy obudowa smartfona pozostawałaby zamknięta. Czujniki dotyku miałyby być zintegrowane (a w zasadzie „wtopione") z ekranem po bokach aparatu. Patent w żaden sposób nie definiuje powstania takiego rodzaju telefonu, jednak jest to znak, że Motorola pracuje nad poprawieniem pierwszej wersji modelu RAZR.

fot. Let'sGoDigital