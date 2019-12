Mozilla blokuje Avasta

Zespół odpowiedzialny za zabezpieczenia Firefoksa usunął z katalogu rozszerzeń cztery dodatki do przeglądarki opracowane przez firmę Avast i jej spółkę zależną AVG. Są nimi: Avast Online Security, AVG Online Security, Avast SafePrice i AVG SafePrice. Dwa pierwsze rozszerzenia ostrzegają użytkownika o zagrożeniu, gdy odwiedza on podejrzane lub złośliwe strony WWW. Dwa kolejne dodatki są przydatne podczas zakupów online: porównują oferty wielu sklepów oraz informują o rabatach.

Mozilla zdecydowała się na zablokowanie wymienionych rozszerzeń po otrzymaniu wiarygodnych raportów, z których wynikało, że dodatki firm Avast i AVG gromadzą dane użytkowników oraz przeszukują historię przeglądania. Informacje te przekazał Wladimir Palant, autor blokującego reklamy programu AdBlock Plus.

Palant zbadał działanie rozszerzeń Avast Online Security i AVG Online Security w drugiej połowie października i już wówczas stwierdził, że oba wykorzystują znacznie więcej danych użytkownika, niż jest to im potrzebne do działania. Dotyczyło to przede wszystkim historii przeglądania. Analizowanie jej jest praktyką zabronioną przez Mozillę oraz Google'a jako działanie naruszające prywatność użytkowników Firefoksa i Chrome'a.

Programista opublikował 28 października br. we własnym blogu raport dotyczący podejrzanego zachowania dodatków. Ponieważ nie zainteresowali się nim autorzy przeglądarek WWW, Palant skontaktował się osobiście z zespołami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo Firefoksa i Chrome'a i poinformował je o zagrożeniach dla użytkowników przeglądarek. Dodatkowo okazało się, że zbyt duże ilości danych gromadzą także rozszerzenia Avast SafePrice i AVG SafePrice.

Otrzymany raport wystarczył Mozilli do zablokowania wszystkich czterech dodatków. Są one natomiast stale dostępne dla użytkowników przeglądarki Chrome. Prawdopodobnie jednak także i Google podejmie decyzję o przynajmniej czasowym wycofaniu narzędzi Avasta i AVG.

Rzecznik firmy Avast stwierdził, że przedsiębiorstwo kontaktowało się już z Fundacją Mozilla i otrzymało od niej zalecenia dotyczące modyfikacji dodatków. Po ich zrealizowaniu rozszerzenia znowu mają się pojawić w katalogu Firefoksa.

Wladimir Palant poinformował z kolei, że 3 grudnia br. ostrzegł przed podejrzanym zachowaniem dodatków także zespół odpowiedzialny za zabezpieczenia przeglądarki Opera.

fot. Mozilla