Mozilla naprawiła błąd wycieku haseł w Firefoksie

Tylko lokalny schowek

Błąd, który mógł doprowadzić do wycieku haseł z Firefoksa naprawiono już w listopadzie, jednak dopiero teraz dokładnie go omówiono. Nazwy użytkowników i hasła używane w Firefoksie były zapisywane w schowku, który jest synchronizowany z chmurą Microsoftu. Według Mozilli mogło to spowodować zagrożenie bezpieczeństwa w postaci ujawnienia danych osobom nieuprawnionym, gdyby skorzystały one z funkcji Historia Schowka.

Przedstawiciele Mozilli napisali w blogu, że obecnie nazwy użytkowników i hasła kopiowane z sekcji haseł Firefoksa nie będą już przechowywane w schowku chmury Microsoftu. Teraz dane te będą zapisywane tylko w schowku lokalnym.

Pod kątem tego błędu przetestowano przeglądarki oparte na silniku Chromium i okazało się, że dane logowania kopiowane z tych aplikacji były synchronizowane z chmurą Microsoftu. Użytkownikom przeglądarek zaleca się wyłączenie funkcji Cloud Clipboard w Windowsie.

fot. Firefox