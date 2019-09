Mozilla przyspiesza aktualizowanie Firefoksa

Począwszy od Firefoksa 74, który ma pojawić się w marcu 2020 roku, Mozilla będzie publikować aktualizacje co cztery tygodnie – poinformowała Ritu Kothari (szefowa zespołu zarządzania wydaniami Firefoksa) wraz z Yanem Orem (starszym dyrektorem ds. integralności produktu).

Mozilla przyspieszyła aktualizowanie Firefoksa w 2011 roku: kolejne edycje przeglądarki pojawiają się co sześć lub osiem tygodni. Było to reakcja na powstanie browsera Chrome. Wcześniej przygotowanie nowego wydania Firefoksa trwało nawet rok albo dłużej.

Odstęp czasowy między wydanym już Firefoksem 69 a przyszłym (70) będzie trwał jeszcze siedem tygodni. Kolejny interwał (między wersjami 70 i 71) zostanie skrócony do sześciu tygodni. Następne dwie aktualizacje (72 i 73) pojawią się w styczniu i lutym (w odstępie pięciu tygodni). Później Mozilla przyspieszy tempo: Firefox 74 pojawi się po czterech tygodniach (10 marca 2020 roku). Od tego momentu kolejne edycje browsera mają trafiać do użytkowników co 28 dni.

Szczegółowy harmonogram prac został przedstawiony we wpisie Ritu Kothari. W 2020 roku pojawi się 13 wersji Firefoksa. Jest to prawie dwukrotnie więcej wydań niż w ostatnich latach. Mozilla przygotowała siedem aktualizacji w 2017 roku i kolejne siedem w roku 2018. Średni odstęp między aktualizacjami wynosił 56 dni, czyli dwa razy więcej niż planowany na przyszłość czterotygodniowy okres.

– Krótsze cykle wydawania pozwalają szybciej wdrażać nowe funkcje i interfejsy sieciowe – stwierdziła Kothari. Dodała też, że ułatwi to reagowanie na zmieniające się wymagania biznesowe lub rynkowe.

Firefox Extended Support Release (ESR) – wersja przeglądarki przeznaczona dla przedsiębiorstw (w której znaczące zmiany funkcji są wprowadzane mniej więcej raz w roku) – nie będzie wydawana szybciej. Mozilla planuje co 12 miesięcy duże wydanie ESR: kolejne pojawią się w czerwcu 2020 r. i czerwcu 2021 r.

fot. Mozilla