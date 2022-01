Mozilla tropi Facebooka

Śledzą śledzącego

Przedsięwzięcie, które potrwa do lipca, ma na celu zbadanie sieci śledzenia Facebooka i zrozumienie rodzajów informacji gromadzonych w witrynach z nim współpracujących. Organizacja The Markup wykorzysta zebrane dane w śledztwie dziennikarskim na temat rodzajów informacji, które Facebook zbiera o użytkownikach – i to niekoniecznie korzystających z jego usług oraz portali.

Zgodnie z własną polityką prywatności, Facebook może gromadzić informacje o osobach, które nie mają kont w jego serwisach. Jednym ze sposobów, w jaki Facebook śledzi nas w sieci, polega na zastosowaniu tzw. pikseli – krótkich fragmentów kodu, które są umieszczane w witrynach internetowych i służą do sprawdzania aktywności internautów.

Mozilla zachęca do wypełnienia ankiety towarzyszącej badaniu, zapewniając, że dane uczestników nie będą udostępniane żadnym zewnętrznym firmom ani instytucjom poza reporterami organizacji The Markup, którzy otrzymają wyłącznie zanonimizowane informacje.

Wszystkie analizy będą wykonywane w bezpiecznym środowisku Mozilli; po zakończeniu badań dane zostaną usunięte.

Więcej informacji na temart badania „Facebook Pixel Hunt" można przeczytać tutaj.

fot. Sara Kurfess – Unsplash