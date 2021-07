Można już używać „paszportu covidowego”

Podróżujący odetchną

Na forach internetowych każdego dnia przetaczają się dyskusje dotyczące wymagań sanitarnych w poszczególnych krajach dla podróżujących w okresie wakacyjnym (i nie tylko). Teraz sytuacja w niektórych przypadkach stanie się jasna.

Unia Europejska oficjalnie od początku lipca uznaje certyfikat COVID. Jest on wydawany osobom, które mają negatywny wynik testu (PCR lub RAT) lub przeszły infekcję spowodowaną wirusem COVID-19 (i od daty pozytywnego testu nie upłynęło 180 dni) bądź też zostały w pełni zaszczepione (preparatami uznanymi w UE, czyli AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Moderna i Johnson & Johnson, choć poszczególne państwa mogą też zdecydować, że będą akceptować inne szczepionki zatwierdzone przez WHO).

Certyfikat zawiera kod QR, który można albo wydrukować i mieć przy sobie, gdyby ktoś prosił o okazanie, albo wyświetlać w aplikacji na urządzeniu mobilnym; ma też podpis cyfrowy weryfikowany przez bramę sieciową EU Gateway.

Co nam to da?

Zaświadczenie ma być respektowane przez wszystkie 27 krajów UE oraz Szwajcarię, Islandię, Norwegię i Liechtenstein. Wydawane jest przez organy krajowe (u nas w języku polskim i angielskim).

Od posługujących się nim osób nie będzie wymagany dodatkowy test na COVID-19, nie będą one też zobowiązane do odbycia kwarantanny podczas przemieszczania się między krajami UE. Nie wszystkie kraje mają już wdrożone odpowiednie technologie, przewidziano więc sześciotygodniowy okres przejściowy, by dać im czas na uruchomienie systemu (warto więc jednak tymczasowo mieć przy sobie wydruk).

Bezpieczne dane

Co ważne, cyfrowe zaświadczenie COVID nie zastępuje żadnego innego dokumentu, więc podróżujący standardowo powinni mieć także paszport lub inny dowód tożsamości. Zakodowane na certyfikacie informacje (imię i nazwisko, data urodzenia, data wydania, informacja o szczepieniu, teście lub ozdrowieniu, niepowtarzalny identyfikator) nie są kopiowane ani rejestrowane podczas automatycznej weryfikacji kodu QR lub kontroli dokumentu przez uprawnione do tego osoby.

Obywatele Polski mogą pobrać certyfikat z Indywidualnego Konta Pacjenta albo znaleźć go w aplikacji mObywatel.

System unijnych cyfrowych zaświadczeń COVID ma obowiązywać przez 12 miesięcy.

Trend światowy

Niektóre państwa spoza UE wprowadziły już własne systemy identyfikacji osób uznawanych za „bezpieczniejsze". Na przykład Wielka Brytania ma swoją kartę COVID-19 wydawaną przez National Health Service (NHS), która ma taką samą wartość informacyjną jak unijny „paszport covidowy". Podobnie jest w niektórych stanach USA.

Więcej informacji o unijnym systemie można znaleźć tutaj.

fot. Rada Europejska