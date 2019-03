Multy Mini - jeszcze wyższa jakość technologii mesh

Multy Mini jest nowością w rodzinie produktów Multy oferowanej przez Zyxel Communications. Urządzenie przeznaczone jest do rozbudowy istniejącej sieci opartej o model Multy X. Jego możliwości pozwalają zapewnić zasięg sieci na dodatkowej powierzchni 185 metrów kwadratowych. Wykorzystując wydajny wzmacniacz sygnału oraz sześć anten o różnej polaryzacji, Multy Mini zapewnia mocny, stabilny sygnał, który eliminuje martwe punkty w pomieszczeniach. Urządzenie pracuje w technologii roamingu, pozwalającej na ciągłość połączenia użytkownika z siecią przy przemieszczaniu się po domu i przełączaniu pomiędzy punktami dostępowymi.

Intuicyjna instalacja i szybkie ładowanie

Konfiguracja Multy Mini jest równie szybka i prosta, co modelu Multy X. Intuicyjnie zaprojektowana aplikacja Multy App automatycznie wykrywa i synchronizuje urządzenie w ciągu zaledwie kilku minut. Dzięki możliwości łatwego dodawania do pięciu jednostek Multy Mini do oryginalnego systemu Multy X, sieć może zostać znacznie rozwinięta przy niewielkim nakładzie pracy i bez zbędnych komplikacji.

Model Multy Mini dostępny jest zarówno osobno, jak i w komplecie z modelem Multy X. Opcja samodzielnego urządzenia przeznaczona jest dla osób korzystających już z Multy X i chcących powiększyć zasięg swojej sieci. Model Mini jest bowiem kompatybilny wyłącznie z modelem X.