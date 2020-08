Muzyka na każdą okazję

Rodzinne słuchanie muzyki

Kids & Family to najpopularniejsza i najszybciej rozwijająca się sekcja w aplikacji Apple Music. Użytkownicy poświęcają na nią coraz więcej czasu. W ostatnich 4 tygodniach firma odnotowała ponad 100-procentowy wzrost czasu spędzonego na odsłuchiwaniu playlist z tej sekcji. Do najpopularniejszych zestawień z piosenkami należą: Family Dance Party, Kids Dance Party, Family Pop, Kids Road Trip i Para Los Ninos.

Do zabawy i nauki

W nowej aktualizacji Apple Music odświeżono wygląd sekcji Kids & Family. Dodano do niej również ponad 20 nowych playlist. Wśród nich są też propozycje, które nie tylko bawią, ale również uczą i motywują do różnych aktywności, np. Kids Fit Fun czy ABC Fun. Jest też playlista Princess Power, która zgodnie z tytułem zawiera kilkadziesiąt utworów z księżniczkami w roli głównej. Apple zapewnia, że rodziny znajdą w aplikacji muzykę na każdą okazję. Firma stara się tak dobierać piosenki, by podobały się zarówno dzieciom, jak i ich rodzicom. Listy odtwarzania są także codziennie aktualizowane.

fot. Victoria_Borodinowa - Pixabay