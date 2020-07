Muzyki ze Spotify słucha prawie 300 mln osób

Spółka Spotify Technology pokazała kwartalny raport finansowy.

„Nasza firma osiągnęła dobre wyniki w 2. kwartale i podtrzymuje ten trend pomimo ciągłej niepewności związanej z pandemią Covid-19" – napisano w liście do akcjonariuszy.

Więcej użytkowników i większe straty

Przychody Spotify Technology osiągnęły 2,22 mld dolarów, co oznacza wzrost o 13% rok do roku. Większa była jednak również strata firmy: wyniosła ona 417,76 mln dolarów (wobec 89 mln dolarów rok wcześniej). Szefowie Spotify twierdzą, że wynika to z kosztów socjalnych: były one o 148 mln dolarów wyższe, niż oczekiwali. Złożyły się na to pensje i świadczenia pracownicze (w tym wynagrodzenia w postaci akcji, które przedsiębiorstwo musi wypłacać w różnych krajach).

Co miesiąc z platformy Spotify korzysta średnio 299 mln użytkowników, czyli o 29% więcej niż przed rokiem; w 2. kwartale br. liczba użytkowników wzrosła o 13 mln. Abonament premium opłaca co miesiąc ok. 138 mln osób, spośród których 8 mln to nowi subskrybenci.

Pandemia koronawirusa przełożyła się na przejściowe zmniejszenie zainteresowania usługami streamingowymi. Obecnie Spotify informuje, że poza Ameryką Łacińską czas spędzany przy słuchaniu muzyki i innych strumieniowanych materiałów wrócił do poziomu sprzed epidemii.

fot. Pixabay