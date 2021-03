MyHeritage ożywia zdjęcia

Serwis genealogiczny MyHeritage uruchomił narzędzie pozwalające animować twarze na przesłanych zdjęciach.

Technologia wykorzystywana przez funkcję Deep Nostalgia jest dziełem specjalizującej się w rekonstruowaniu filmów izraelskiej firmy D-ID. Zastosowane mechanizmy uczenia maszynowego pozwoliły opracować algorytmy „ożywiające" zdjęcia na podstawie materiałów wideo pokazujących poruszających się i gestykulujących ludzi.

