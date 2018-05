MyKronoz ZeTime Elite - 30 dni na baterii i prawdziwe wskazówki

Oś wskazówek w ZeTime Elite przechodzi przez mały otwór w środku wyświetlacza. Dzięki temu swoją podstawową funkcję zegarka, urządzenie może pełnić bez przeszkód. Kiedy chcemy skorzystać z innych możliwości ZeTime Elite, jego wskazówki przesuną się (na godzinę 14.45) tak by nie blokować widoku. Następnie powrócą do właściwego położenia. Pewnym nawiązaniem do tradycji jest także obecność pokrętła, którym także możemy sterować urządzeniem jeśli nie chcemy korzystać z ekranu dotykowego.

Kopertę smartwatcha wykonano ze stali nierdzewnej. Dodatkowo uszczelniono urządzenie, dzięki czemu Elite jest wodoszczelny (do ciśnienia 5 atmosfer). Nie jest więc urządzeniem do nurkowania, ale żadna ulewa nie powinna go zabić. Używając ZeTime nie musimy liczyć się z koniecznością ładowania tak częstego, jak w przypadku wielu innych smartwatchy czy smartfonów. ZeTime Elite jako smartwatch wytrzymuje 3 dni, ale już w trybie zegarka pracuje 30 dni na jednym ładowaniu baterii.

Smartwatch występuje w dwóch różnych rozmiarach (standardowym i pomniejszonym) oraz pięciu różnych kolorach. Do tego można dobrać różnego rodzaju bransolety lub paski. ZeTime Elite jest dostępny na rynku w cenie około 890 zł.

Specyfikacja:

- Materiały (koperta): stal nierdzewna, szafirowe szkło

- Bluetooth: 4.2

- Wymiary [mm]: 44 x 12,8 lub 39 x 12,6

- Szerokość paska [mm]: 22 lub 18

- Masa [g]: 90 (regular) lub 80 (petite)

- Czas pracy na baterii: 30 dni jako zegarek / 3 dni jako smartwatch

- Współpracuje z systemami: Android 5.0 lub nowszy / iOS 8 lub nowszy