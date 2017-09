MyPhone Twist i Halo Mini 2 - kilka dni bez ładowania

myPhone Twist ma aparat VGA i ekran 1.77 cala. Działanie Twista wspiera litowo-polimerowa bateria o mocy 600 mAh, gwarantująca do 6 dni działania telefonu w trybie czuwania lub 200 minut ciągłych rozmów. Model posiada również czytnik kart pamięci do 32 GB, latarkę, radio FM oraz funkcjonalny przycisk SOS (jedno kliknięcie pozwala wysłać alarmowy sms lub wykonać połączenie do wcześniej zaprogramowanego numeru).

Telefon w dwóch wersjach kolorystycznych: czarno-czerwonej i czarnej, dostępny jest w cenie 99 złotych.

Halo Mini 2, podobnie jak Twist, posiada wyświetlacz 1.77 cala oraz kolorowe menu z dużą czcionką. Wygodną klawiaturę wzbogacono o trzy klawisze, którym można przypisać numery do szybkiego wybierania połączenia. Istotnym dodatkiem, zwiększającym funkcjonalność modelu jest baza ładująca, dzięki której ładowarka i dodatkowe kable nie są potrzebne, aby naładować telefon. Teraz wystarczy umieścić go w stacji. W efekcie Halo Mini 2 z powodzeniem sprawdzi się w biurze i w domu, jako telefon stacjonarny, który w każdej sytuacji można zabrać ze sobą. Telefon posiada baterię litowo-polimerową o mocy 800 mAh zapewniającą nawet do 8-10 dni działania telefonu w trybie czuwania lub 250 minut ciągłych rozmów. Model posiada dodatkowo przycisk SOS, latarkę i radio FM. W ofercie dostępne są dwie wersje kolorystyczne: biała i czarna, w cenie 89 złotych.

Modele można nabyć w sklepie internetowym producenta i u wybranych partnerów od 15 września.