Mysz Zircon 330 - granie uwolnione od kabli

Zircon 330 to nowa mysz bezprzewodowa marki Genesis, oferująca klasyczny, sprawdzony kształt dla myszy gamingowych. Nowy model posiada zaokrąglone krawędzie i panele boczne ułatwiające chwyt oraz przyciski dodatkowe, wygodnie ulokowane pod kciukiem. Całość leży pewnie w dłoni, a przy tym nieźle się prezentuje. Mysz docenią też leworęczni gracze, jest bowiem konstrukcją symetryczną.

Zircon 330 wyposażono w akumulator o pojemności 750 mAh. Oznacza to aż miesiąc użytkowania na jednym ładowaniu. Co jeśli akumulator zacznie się rozładowywać w trakcie rozgrywki? Żaden problem, wystarczy podłączyć do myszy, służący także do ładowania, kabel USB. W trakcie ładowania baterii Genesis Zircon 330 działa jak normalna mysz przewodowa. Kiedy pracujemy z myszą bez użycia kabli, komunikuje się ona z komputerem dzięki niewielkiemu odbiornikowi nano, chowanemu (w razie potrzeby) w obudowie myszy. Zasięg łączności bezprzewodowej to około 10 metrów.

W Genesis Zircon 330 zastosowano sensor PixArt PAW3212 - czujnik o rozdzielczości do 3600 DPI. Jest to zresztą wartość regulowana, którą można zdefiniować za pomocą jednego z dodatkowych przycisków. Maksymalna akceleracja sensora to 10G, więc powinni ją docenić także fani dynamicznych gier.

Produkt wyceniono na 89 zł.