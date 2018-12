Mysz gamingowa z podświetleniem LED RGB

Zalman ZM-GM7 to najnowsza mysz koreańskiej firmy, którą mają docenić miłośnicy gier komputerowych. To, czym nowy "gryzoń" kusi użytkowników to nowoczesny sensor, atrakcyjny design oraz wielobarwne podświetlenie LED RGB.

Sercem urządzenia jest sensor optyczny Pixart PMW3360, ceniony przez graczy za duże możliwości i wysoką jakość. Maksymalna rozdzielczość 12 000 DPI jest oczywiście imponująca, chociaż niewielu użytkowników korzysta z niej podczas grania. Największą zaletą tego czujnika jest wysoki poziom częstotliwości próbkowania (1000 MHz), co pozwala na szybki odczyt każdej, nawet delikatnej zmiany w prowadzeniu urządzenia.

Zalman ZM-GM7 posiada możliwość dostosowania ustawień, od regulacji wspomnianej już rozdzielczości, z dokładnością do 100 DPI, przez definiowanie działania każdego z 7 przycisków, aż po kolorystykę i tryb pracy podświetlenia. Zalman ZM-GM7 może pochwalić się podświetleniem LED RGB, do użytkownika więc należy określenie koloru oraz trybu pracy iluminacji urządzenia. Producent wyposażył również mysz w przyciski Light Strike mające zagwarantować żywotność na poziomie 20 milionów kliknięć.

Produkt ma trafić na polski rynek w najbliższych tygodniach, a jego cenę ustalono na poziomie 185 zł.