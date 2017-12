Mysz i podkładka z motywem drużyny SKT T1

Marka Razer we współpracy z SK Telecom T1 (SKT T1), najbardziej utytułowanym zespołem League of Legends, świętują udział drużyny w ostatnich Mistrzostwach Świata League of Legends 2017 premierą licencjonowanego zestawu sprzętu.