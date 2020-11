Mysz komputerowa ma już 55 lat

Zamiast klawiatury, pióra i joysticka

Skonstruował ją w 1965 Douglas Engelbart, inżynier i naukowiec, pracujący w Stanford Research Institute, w ośrodku ARC (Augmentation Research Center) – laboratorium badawczym zajmującym się „rozszerzaniem" ludzkiej inteligencji poprzez interakcję z komputerem. A żeby owa interakcja przebiegała łatwo, lekko i przyjemnie, Engelbart szukał takiej właśnie metody komunikowania się z komputerami. Istniejące sposoby go nie satysfakcjonowały – jedne wymagały obu rąk (klawiatura), inne (pióro świetlne) na dłuższą metę były mało ergonomiczne i męczące, a także zbyt mało precyzyjne (joystick).

Od planimetru do myszy

Wyjściem była idea zaczerpnięta ze znanego od ponad 150 lat planimetru, służącego do wyznaczania pola powierzchni figur płaskich. Urządzenie nazwano „myszą" bo jej kształt kojarzył się ludziom z tym gryzoniem – tzn. współpracownikom Engelbarta, bo on sam aż do śmierci w 2013 uważał tę nazwę za lekceważącą i deprecjonującą ten wynalazek. Nawiasem mówiąc, pierwotnie kabel tej jednoprzyciskowego gryzonia znajdował się po jej przeciwnej stronie niż w obecnych przewodowych modelach).

Ciekawostką jest to, że zanim mysz stała się powszechnie używanym gadżetem, patent na nią wygasł. Engelbart nie otrzymał więc znaczących tantiem.

fot. Wikipedia