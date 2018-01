Myszki dla fanów gier FPS i MMO marki Lioncast

Myszka LM30

LM20 to ergonomiczna myszka gamingowa, wyprofilowana dla osób praworęcznych. Dopasowuje się do dłoni bez znaczenia, czy użytkownik preferuje uchwyt całą ręką, czy tylko opuszkami palców. Została wykonana z wysokiej jakości materiałów, które mogą służyć przez długie lata. Urządzenie wyposażono w 12 przycisków, z czego 11 można dowolnie zaprogramować. Za ich działanie odpowiadają uznane wśród graczy przełączniki Omron o żywotności przewidzianej na 50 milionów kliknięć.

Najważniejszy element myszki stanowi laserowy sensor Avago 9800, który pracuje w rozdzielczości nawet do 16 400 DPI. Gracz może dostosować tę wartość do swoich preferencji za pomocą przycisków umieszczonych na obudowie w łatwo dostępnym miejscu. O aktualnym poziomie rozdzielczości poinformują go świecące diody LED. Dzięki częstotliwości próbkowania na poziomie 1000Hz, każdy ruch zostanie bezproblemowo zarejestrowany, nawet w czasie dynamicznej rozgrywki, a czas reakcji kursora na komputerze będzie minimalny.

Myszka LM30

Lioncast pomyślał również o graczach lubujących się w grach typu MMO, RPG i MOBA. Myszka LM30 to idealna propozycja właśnie dla nich. Wszystko za sprawą 19 w pełni programowalnych przycisków, z których aż 12 umieszczono na lewym boku urządzenia. Gracze bez problemu przypiszą do nich najważniejsze czary, zaklęcia, komendy i makra, których używają w ulubionych grach. Da to przewagę nad graczami korzystającymi z tradycyjnych kombinacji klawiszy na klawiaturze, która może zadecydować o zwycięstwie. Podobnie jak model LM20, LM30 korzysta z sensora Avago 9800 o rozdzielczości 16 400 DPI i czasie reakcji 1ms oraz przełączników Omron.

Możliwość personalizacji



Oba modele posiadają solidny kabel w oplocie oraz zestaw 8 ciężarków, które idealnie dopasowują wagę urządzenia do potrzeb gracza. Pomocne oprogramowanie umożliwi zarządzanie profilami, regulację rozdzielczości sensora, zmianę kolorów i trybu podświetlenia LED oraz zaprogramowanie poszczególnych przycisków.

Myszki Lioncast są dostępne w sklepach z akcesoriami i sprzętem komputerowym w cenie już od 186 zł.