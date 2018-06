Myszy Morph oraz mechaniczna klawiatura

Mysz dopasowana do dłoni

Sensor optyczny Avago 7000 dpi, wytrzymałe przełączniki Omron, kabel z dodatkowym oplotem o długości 2 m, antypoślizgowa powłoka na obudowie oraz regulowane DPI to podstawowe atuty myszy uRage Morphmouse2 evo. Jednak absolutnym hitem jest wykorzystanie rewolucyjnej technologii uRage Morph2, która umożliwia regulowanie długości myszy, dopasowując ją do dłoni, za pomocą ukrytego z tyłu pokrętła. Fani FPS docenią możliwość jeszcze większej precyzji podczas strzelania dzięki specjalnemu przyciskowi strzelania, który redukuje prędkość myszki. uRage Morphmouse2 evo posiada aż pięć dodatkowych przycisków szybkiego reagowania, których ustawienia można indywidualnie dopasować, zgodnie z wymaganiami gry. Co więcej, sygnał USB na poziomie 1000 Hz błyskawicznie przesyła ruchy myszy na pole walki, a teflonowe ślizgacze redukują tarcie i pozwalają na płynne ruchy. Wszelkie ustawienia DPI można zmienić z poziomu dedykowanego przycisku, a o aktualnym ustawieniu parametrów odpowiada odpowiednia kontrolka LED.

Zombie i spółka dla wzrokowców

Co może jeszcze bardziej zagrzać gracza do walki? Mysz w klimacie ulubionej gry. uRage Morphmouse to nieskomplikowane akcesorium, które zmienia swoje oblicze dzięki wymiennej obudowie inspirowanej znanymi rodzajami i tytułami gier. W środku znajdziemy wysokiej jakości sensor optyczny Avago z możliwością podkręcania DPI aż do wartości 2400. Żywotność zapewnią przełączniki Omron, a długi na 1,8 m kabel pozwoli na maksimum swobody podczas gry. Z myszą Morphmouse możemy działać bardzo szybko dzięki próbkowaniu 1000 Hz oraz teflonowym ślizgaczom nie pozwalającym na spowalnianie akcji. Do dyspozycji mamy aż sześć precyzyjnych przycisków, natomiast możliwość ustawienia rozdzielczości DPI o wartości 600, 1200, 1800 i wreszcie 2400 sugeruje możliwość przejścia w płynną grę. Antypoślizgowa powłoka dodatkowo sprzyja komfortowi podczas długich sesji. Wisienką na torcie jest możliwość wymiany obudowy myszy na jeden z pięciu dostępnych wzorów: Zombie, SciFi, Magic, Apocalypse oraz Blox. Mysz dostępna jest w wersji z pojedynczą obudową lub zestawem pięciu pokryw.

Mechaniczny tytan

Do grona akcesoriów dla graczy uRage dołączyła także nowa klawiatura Mechanical. Jak sama nazwa wskazuje, jest to mechaniczna klawiatura idealnie dopasowana do rozgrywek FPS, RTS, RPG i MMO. Urządzenie posiada klawisze mechaniczne z precyzyjnym skokiem, które zapewniają wyjątkowo łatwą obsługę i szybkość reakcji. Aby zminimalizować ból nadgarstków i zmęczenie podczas wielogodzinnych sesji produkt posiada zintegrowaną podpórkę pod nadgarstek. Mechanical wyposażona jest również w tryb Anti-ghosting oraz blokadę klawisza Windows - bardzo przydatne w trakcie grania. Natomiast podczas nocnych rozgrywek świetnie sprawdza się podświetlanie klawiatury w trybie nocnym we wszystkich kolorach RGB. Wszystkie klawisze można swobodnie konfigurować w ramach makr dostępnych za pomocą oprogramowania do gier uRage. Dzięki temu istnieje możliwość zaprogramowania wielu profili dostosowanych do różnych gier, dzięki czemu zawsze jesteśmy o krok przed przeciwnikiem.

Urage jako marka dla wymagających graczy stawia na jakość i żywotność. Nowe myszy oraz klawiatura z pewnością przypadną do gustu graczom ceniącym indywidualizm. Mysz Morphmouse2 evo dostępna jest w cenie 229 zł, natomiast Morphmouse w wersji pojedynczej to wydatek rzędu 69 zł, a w wersji z pięcioma wymiennymi obudowami - 99 zł. Jeśli marzy nam się nowa klawiatura mechaniczna to musimy się liczyć z kwotą 299 zł.