NAS dla firm, chcących ciągle się rozwijać

Przedsiębiorca nie będzie musiał się więc martwić, że wraz z rozwojem firmy, AS6202T przestanie spełniać swoją rolę i zajdzie potrzeba zakupienia bardziej wydajnego NAS-a. Wszystko przez to, iż pamięć RAM opisywanego modelu można zwiększyć do 8 GB, przedłużając w ten sposób jego żywotność.

Do pracy i zabawy

AS6202T wyposażono w procesor Intel Celeron Quad-Core. Producent chwali się, że AS6202T to pierwszy na świecie NAS, który wspiera technologię dual-channel, umożliwiającą oglądanie filmów w 4K i 1080p. Najwyższej jakości obraz ma się przydać nie tylko w domu, ale także w pracy, np. w czasie konferencji.

HR lubi to!

By sprostać potencjalnemu wzrostowi liczby pracowników, urządzenie Asustora może równocześnie działać na 4096 kontach, podzielonych na 512 grup i przy takiej samej liczbie współdzielonych folderów czy jednoczesnych połączeń z urządzeniem.

Magazyn w chmurach

AS6202T dostarcza 12 różnych sposobów na tworzenie kopii zapasowych, poprzez dostęp do popularnych publicznych chmur, takich jak: Dropbox, Google Drive czy Amazon S3. Urządzenie jest także kompatybilne z innymi środowiskami IT - Hyper-V, Citrix czy VMware - zapewniając w ten sposób niemal nieograniczoną przestrzeń do przechowywania danych.

Z Archiwum NAS

Nie są to jednak jedyne opcje na backup. Istnieje też możliwość chronienia danych poprzez aplikację MyArchive, pozwalającej archiwizować dane na dyskach twardych, które później można podpiąć do komputera.

Multimedialny kombajn

Nie zapominając o biznesowym zastosowaniu, producent chciał też stworzyć multimedialny kombajn, m.in. dzięki wbudowaniu w urządzenie różnych portów dostępów: HDMI, eSATA, Gigabit, S/PDIF, a także USB 3.0 i 2.0. Ma się to przełożyć na wysokiej jakości obraz, dźwięk i szybkie łączenie z Internetem. Do tego dochodzi jeszcze program KODI i wiele aplikacji, mających ułatwić obsługiwanie NAS-a.

Czujne oko

Asustor daje też możliwość stworzenia z NAS-a centrum monitoringu, dzięki podłączeniu urządzenia mobilnego za pośrednictwem dysku sieciowego do maksymalnie czterech kamer. Gdy chroniona przestrzeń powiększy się, wtedy właściciel sprzętu może dokupić dodatkowe licencje do aż 25 kamer.

NAS na przerwy nie chodzi

Dysk sieciowy Asustor został zaprojektowany tak, by działał w systemie 24/7, czyli przez cały czas. Jednocześnie producent starał się, by jego produkt nie pożerał znaczących ilości prądu, generując w ten sposób olbrzymie rachunki. Dlatego NAS w trakcie pracy pobiera 16.6 W, przy dyskach w stanie hibernacji 9.5 W, a po uśpieniu urządzenia: 0.96 W.

Dysk sieciowy AS6202T kosztuje około 1450 zł.