NAS dla naprawdę wymagających użytkowników

Asustor Nimbustor 2 (AS5202T) to właściwie mały komputer. Wewnątrz znajduje się CPU Intel Celeron J4005 z serii Gemini Lake o dwóch rdzeniach taktowanych 2,0 GHz (2,7 GHz Turbo). Ma on do dyspozycji 2 GB RAM typu DDR4-2400, który można rozbudować do 8 GB. Do tego wewnętrzne oprogramowanie urządzenia zgromadzono na szybkim nośniku eMMC o pojemności 4 GB. W domowym komputerze to niewiele, ale jak na sprzęt sieciowy to naprawdę poważna specyfikacja. Urządzenia ma co przetwarzać - wewnątrz można zamontować do dwóch nośników danych 3,5" lub 2,5" - tak HDD, jak i SSD. Ograniczenie pojemności to aż 28 TB danych. Nimbustor 2 jest w pełni kompatybilny z modułami AS6004U, co pozwala rozszerzyć pojemność składowanych danych o kolejne 168 TB.

Przepustowość na poziomie 5 Gb/s

W specyfikacji urządzeń typu NAS istotną rolę grają interfejsy sieciowe. W przypadku Nimbustora 2 mamy dostępne dwa porty LAN 2,5 Gb/s, korzystające także z technologii Link Aggregation, co pozwala (przy kompatybilnej infrastrukturze sieciowej) osiągnąć sumaryczną przepustowość 5 Gb/s. Nic nie stoi na przeszkodzie, by także wewnętrzna wydajność nośników była wysoka - można spiąć je w macierz RAID 1, co sprawia, że działają wyraźnie szybciej. Asustor Nimbustor 2 należy też do bardzo cichych urządzeń. Podczas czuwania emituje jedynie 19 dB, a podczas pracy 32 dB.

Najnowszy system ADM na pokładzie

Producent zapewnia, że mimo wielu opcji zarządzenie urządzeniem nie jest trudne. Wszystko za sprawą odświeżonego oprogramowania ADM, którego UI może przypominać użytkownikom nieco popularne systemy mobilne. Urządzenie umożliwia łatwe streamowanie treści wideo i, co podkreśla producent, w przeciwieństwie do popularnych platform jak np. YouTube - z takiego źródła filmu użytkownika nikt nie usunie. Można też tworzyć zautomatyzowane backupy, co dzięki szybkiemu połączeniu realizowane jest bardzo szybko.

NAS Asustor Nimbustor AS5202T 2 wyceniono na 1899 zł. W sprzedaży ma być dostępny na początku lipca b.r.