NAVITEL - nawigacja z uchwytem magnetycznym

Navitel E500 Magnetic wyposażony jest w 5-calowy dotykowy wyświetlacz TFT o rozdzielczości 800 na 480. Stabilny uchwyt mocujący do szyby umożliwia łatwe i precyzyjne ustawienie sprzętu według upodobań kierowcy. Po zamontowaniu, nawigacja nawiązuje połączenie z satelitami i, gdy ustali aktualne położenie użytkownika, uruchomi mapy. Sercem urządzenia jest procesor Cortex-A7 o częstotliwości taktowania 800 MHz. Nawigacja pracuje pod kontrolą systemu operacyjnego Windows CE 6.0. Producent do dyspozycji użytkownika przeznaczył 8 GB pamięci wewnętrznej oraz slot na karty microSD do 32 GB, który umożliwia instalację dodatkowych map lub przechowywanie plików multimedialnych.

- Wprowadzenie modelu E500 Magnetic rozpoczęcie nowej kategorii urządzeń PND w naszej ofercie, dzięki której ożywimy jeszcze bardziej rynek nawigacji w Europie. Zastosowanie uchwytu magnetycznego zwiększa wygodę kierowców korzystających z rozwiązań nawigacyjnych. Stabilna konstrukcja i prosty sposób demontażu urządzenia sprawią, że każda planowana podróż będzie przyjemnością. Dla firmy Navitel komfort użytkownika jest najważniejszy. Warto pamiętać, że klienci nie ponoszą żadnych opłat za aktualizację naszych map przez długie lata - mówi Tobiasz Jankowski, Navitel E500 Magnetic.

Użytkownik może przeprowadzić aktualizację urządzenia bądź dokonać zakupu dodatkowych pakietów map za pośrednictwem programu Navitel Navigator Update Center. Każda z nich obejmuje szczegółową infrastrukturę adresową i drogową. System nawigacyjny Navitel Navigator, zainstalowany w E500 Magnetic zawiera udogodnienia takie jak asystent pasa ruchu, wybór tras, FM transmiter, rozbudowaną bazę fotoradarów oraz punkty użyteczności publicznej. W zestawie z urządzeniem znajduje się uchwyt samochodowy, ładowarka samochodowa 12 V, kabel mini-USB, dedykowany pokrowiec, rysik, karta gwarancyjna i instrukcja obsługi.

Navitel E500 Magnetic pojawi się w regularnej sprzedaży w drugiej połowie lutego. Sugerowana cena urządzenia - 349 złotych.