NEO CLEANER – automatyczny odkurzacz, mop i nawilżacz powietrza w jednym

Urządzenie ma zaledwie 7,6 cm wysokości (bez problemu więc poradzi sobie z posprzątaniem nawet pod niskimi meblami), dwie szczotki boczne i jedną centralną, a także zestaw czujników zapobiegających uderzaniu w meble/ściany oraz upadkowi np. ze schodów. Duża siła ssania (1600 Pa) oraz fakt, iż wszystkie szczotki wykonano z włókien typu FibraLight o zwiększonej przyczepności sprawiają, że NEO CLEANER skutecznie usuwa wszelkie zabrudzenia z podłóg różnego typu - od gładkich płytek/parkietów/paneli, przez wykładziny, aż po dywany z krótkim włosem. Zabrudzenia zbierane są do zbiornika na kurz/odpadki o pojemności 450 ml (co z powodzeniem wystarczy na posprzątanie nawet obszernego mieszkania).

Istotnym atutem nowości w ofercie GOCLEVER jest również fakt, iż oprócz odkurzania może ona także na mokro zmyć podłogę - wystarczy napełnić wbudowany pojemnik wodą. Ciekawym dodatkiem jest również funkcja nawilżacza powietrza. W obu przypadkach, dodając zapach do pojemnika z wodą, NEO CLEANER odświeży powietrze w całym domu, wypełniając go ulubionym aromatem.

Urządzenie oferuje wszystkie funkcje, których na co dzień może potrzebować zdecydowana większość użytkowników takiego sprzętu, w dodatku w bardzo atrakcyjnej cenie. Właściciel może wybrać jeden z kilku dostępnych trybów pracy, w zależności od potrzeb (precyzyjny, automatyczny, sterowanie przez użytkownika). Co ważne, odkurzacz ma wbudowane czujniki podczerwieni i ultradźwiękowe, dlatego samodzielnie wykrywa przeszkody i je omija, optymalizując swoją pracę i trasę. NEO CLEANER, dzięki możliwości sterowania strzałkami pilota, pozwala również na doraźne użycie w celu szybkiego sprzątnięcia powstałego nagle zabrudzenia.

Bardzo istotnym, z punktu widzenia użytkownika, atutem jest możliwość precyzyjnego planowania pracy urządzenia - użytkownik może zdecydować, w jakie dni tygodnia i o jakich porach ma się uruchamiać odkurzacz (dzięki temu dom może zostać wysprzątany w czasie, gdy domownicy będą np. w pracy/szkole/na urlopie). Akumulator o pojemności 2600 mAh zapewnia energię na ok. 2 godziny pracy, co z powodzeniem wystarczy do posprzątania nawet dużego mieszkania. Gdy poziom naładowania akumulatora spadnie do minimum, odkurzacz sam znajdzie drogę do bazy dokującej i zacznie się ładować. Dodajmy, że wszystkimi funkcjami NEO CLEANER można sterować zarówno za pomocą dotykowego panelu na samym odkurzaczu, jak i z wykorzystaniem pilota. Co ważne, producent oferuje również części zamienne elementów, które najbardziej eksploatują się (szczotki, akumulator), co może znacznie przedłużyć żywotność urządzenia.

Cena: 899,00 zł