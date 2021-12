NFT – opinia artysty

Krytyczne spojrzenie

Brian Eno – pionier muzyki ambient i producent płyt grupy U2 – jest uznawany za jedną z najbardziej wpływowych i innowacyjnych postaci w muzyce popularnej. Jego dziełem był dźwięk startowy w systemie Windows 95 – The Microsoft Sound.

W wywiadzie dla zajmującego się zagadnieniami związanymi z kryptowalutami serwisu Crypto Syllabus artysta przedstawił własną opinię na temat NFT – zjawiska modnego ostatnio także w świecie sztuki.

Eno sceptycznie odnosi się do korzystania z tego rodzaju narzędzi: „W większości rozmów, które słyszę, pada pytanie – Co możemy zrobić z tymi technologiami?; co nie oznacza – Jak możemy zmienić świat na lepszy?, ale – Jak moglibyśmy zamienić je w pieniądze?".

„Jeśli chodzi o wpływ technologii kryptograficznych na artystów (choć wyobrażam sobie, że mogą być i niewykluczone, że nawet istnieją) ich kreatywne zastosowania, to na razie ich nie widzę" – dodaje muzyk.

Eno przez dziesięciolecia tworzył muzykę inspirowaną technologią; padło więc pytanie, czy nie podda się nowemu trendowi w sztuce i sam nie przygotuje NFT, tym bardziej, że może się to przełożyć na duże zyski.

„Kilka razy zwracano się do mnie, aby wypuścić NFT. Jak dotąd nic mnie nie przekonało, że na tej arenie jest coś, co warto robić. Warto robić oznacza dla mnie stworzenie czegoś, co dodaje światu wartość, a nie tylko zasila konto bankowe" – odpowiedział Eno. Osoby z jego środowiska zafascynowane zjawiskiem inwestowania w alternatywne instrumenty finansowe określa mianem „(...) naciągaczy szukających frajerów".

fot. Wikipedia