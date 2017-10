NZXT H Series - trzy nowe obudowy PC dla entuzjastów

Nowa generacja obudów NZXT to najbardziej kompletne rozwiązania w swojej klasie - wyposażone fabrycznie nie tylko w ciche wentylatory Aer, ale także kontroler NZXT Smart Device. Każda obudowa H Series ma cyfrowe serce, dające użytkownikowi kontrolę nad tym co dzieje się w jej wnętrzu.

Moduł Smart Device łączy w sobie elementy systemu HUE+ oraz GRID+ V3 i jest wspierany przez stworzone przez programistów NZXT dedykowane oprogramowanie CAM. Może służyć zarówno do monitorowania pracy komputera, jak i do zarządzania systemami chłodzenia i podświetleniem LED RGB obudowy. NZXT zaopatrzyło każdą z obudów H Series w czujnik dźwięku, monitorujący w czasie rzeczywistym poziom głośności. Technologia Adaptive Noise Reduction pozwala modułowi Smart Device precyzyjnie sterować wentylatorami, redukując generowany hałas nawet o 40%.

Obudowy NZXT H Series to trzy modele o zbliżonym wzornictwie, oferujące jednak różne warianty kolorystyczne oraz różne rozmiary.

NZXT H700i to największa obudowa z nowej serii, mogąca z łatwością pomieścić płytę główną w formacie ATX lub nawet EATX - stworzona została z myślą o najbardziej wymagających użytkownikach, potrzebujących dużo miejsca na najwydajniejsze podzespoły. Jej wymiary to 230 x 517 x 494 mm przy wadze 12,27 kg. Obudowa pozwala na montaż do 7 dysków SSD w formacie 2,5 cala oraz do 4 dysków HDD w formacie 3,5 cala.

NZXT H400i to model przeznaczony dla płyt microATX - idealny dla osób, które swojego peceta chcą eksponować na biurku. Obudowa pomieści do 4 dysków SSD 2,5 cala oraz jeden dysk HDD 3,5 cala. Jej wymiary to 210 x 417 x 412 mm przy wadze 7,6 kg.

NZXT H200i to obudowa idealna dla komputerów HTPC lub niewielkich maszyn gamingowych. W środku można zamontować płytę główną mini-ITX oraz zainstalować do 4 dysków SSD 2,5 cala oraz jeden dysk HDD 3,5 cala. Obudowa ma wymiary 210 x 349 x 372 mm i waży tylko 6 kg.

Wysoka jakość materiałów i wykonania

NZXT połączyło w obudowach H Series wysokiej klasy stal z hartowanym szkłem, umożliwiającym dobrą ekspozycję podzespołów komputera. Charakterystycznym elementem ich konstrukcji jest osłona zasilacza ciągnąca się przez całą długość obudowy - tzw. piwnica - oraz unikalny system służący do zarządzania okablowaniem. Pozwala on uniknąć bałaganu w środku obudowy i dodatkowo eksponuje wybrany wariant kolorystyczny. Panel przedni oraz zasilacz wyposażone są w niezależne filtry ograniczające dostęp kurzu do wnętrza obudowy.

Wszystkie trzy modele - od największego H700i do najmniejszego H200i - są dostosowane do systemów chłodzenia cieczą AiO oraz mają punkty montażowe dla radiatorów oraz wentylatorów 120 mm oraz 140 mm. Ilość punktów montażowych i dostarczonych w zestawie wentylatorów Aer uzależniona jest od modelu. Każda z nowych obudów dostępna jest w czterech wersjach kolorystycznych: czarnej, czarno-czerwonej, czarno-niebieskiej oraz białej.

Ceny i dostępność w Polsce

Obudowy NZXT H Series zadebiutują w Polsce w ostatnim kwartale 2017 roku. Model H700i dostępny będzie jeszcze w październiku, w sugerowanej cenie detalicznej 839 złotych. Model H400i pojawi się w sprzedaży w listopadzie, w cenie 629 złotych. Dedykowany dla komputerów HTPC model H200i w sklepach zadebiutuje w grudniu i jego cena zostanie ujawniona bliżej premiery.